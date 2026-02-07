Руснаците отново стреляха с хиперзвуковите "Циркон", Украйна отблъсна голям процент ракети и дронове (ВИДЕО)

В нощта на 7 февруари (от 19:00 часа на 6 февруари) Русия е нанесла комбиниран удар по критични инфраструктурни съоръжения на Украйна, използвайки ударни дронове и ракети, изстреляни от земята, въздуха и морето. Общо Военновъздушните сили на Украйна са регистрирали 447 въздушни цели. Припомняме, че Москва атакува два ТЕЦ-а в западните региони Ивано-Франковск и Лвов, а също Киевска и Виницка област, Ровно, Хмелницки и още градове в цялата страна през изминалата нощ.

A Russian Kh-101 cruise missile was observed deploying thermal flares while approaching Rivne. The tactic is used to complicate interception by air defense systems. #Ukraine https://t.co/NkkDLF0Olv pic.twitter.com/Om5FLDSajA — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2026

Още: Русия с мощна атака: Аварийни прекъсвания на тока и удар по два ТЕЦ-а в Западна Украйна (ВИДЕО)

Какво изстреля Русия?

2 хиперзвукови противокорабни ракети „Циркон“ (район на изстрелване – окупирания Крим);

21 крилати ракети Х-101 (район на изстрелване – Каспийско море);

16 крилати ракети „Калибър“ (район на изстрелване – Черно море);

408 безпилотни летателни апарата от типа „Шахед”, „Гербер”, „Италмас” и други типове дронове от следните посоки: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Милерово, Приморско-Ахтарск (в Русия), Гвардейско (на окупирания Крим) и Донецк (в окупирана Украйна), като около 250 от тях са „Шахед”.

Monitoring groups said an overnight strike was the largest this year by number of Shahed drones launched. The main targets were energy infrastructure in Rivne, Burshtyn, Stryi, Dobrotvir, Ladyzhyn, the Makariv area, and frontline territories. An official Air Force report has not… pic.twitter.com/ohO8aLuJNv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2026

Преди дни отново имаше руска атака с "Циркон": ВИДЕО: Patriot сваля руска хиперзвукова ракета "Циркон". "Шахед" порази блок в Харков, а Украйна удари в окупираните земи.

Основните райони на атаката бяха областите Лвов, Ивано-Франковск, Ровно и Виница.

Какво свали Украйна?

Според предварителни данни, публикувани от ВВС на Украйна към 10:30 ч., системите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили 406 цели – 24 ракети и 382 дрона от различни типове:

14 крилати ракети Х-101;

10 крилати ракети "Калибър";

382 дрона.

Още: Украйна подпали голям химически завод в Русия след атака с дронове (ВИДЕО)

Регистрирани са удари от 13 ракети и 21 атакуващи безпилотни летателни апарата на 19 локации в Украйна, както и падане на отломки от свалени дронове на три места. "Информацията за две вражески ракети се изяснява. Атаката продължава", съобщиха от ВВС на Украйна.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа: „Навсякъде, където позволява ситуацията със сигурността, продължават спасителните и ремонтните работи на местата, където са нанесени руските удари. В тази атака са били използвани над 400 дрона и около 40 ракети от различни типове. Основната цел са енергийната мрежа, електроцентралите и разпределителните подстанции. Има щети във Волинска, Ивано-Франковска, Лвовска и Ровненска област. В Ровно е повреден многоетажен блок. В Ладижин, Виницка област, дроновете са ударили административната сграда на обикновен аграрен колеж. Имаше удари още в Киевска и Харковска област. В някои региони продължават да работят сили за противовъздушна отбрана".