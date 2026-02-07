Лайфстайл:

Руснаците отново стреляха с хиперзвуковите "Циркон", Украйна отблъсна голям процент ракети и дронове (ВИДЕО)

В нощта на 7 февруари (от 19:00 часа на 6 февруари) Русия е нанесла комбиниран удар по критични инфраструктурни съоръжения на Украйна, използвайки ударни дронове и ракети, изстреляни от земята, въздуха и морето. Общо Военновъздушните сили на Украйна са регистрирали 447 въздушни цели. Припомняме, че Москва атакува два ТЕЦ-а в западните региони Ивано-Франковск и Лвов, а също Киевска и Виницка област, Ровно, Хмелницки и още градове в цялата страна през изминалата нощ.

Още: Русия с мощна атака: Аварийни прекъсвания на тока и удар по два ТЕЦ-а в Западна Украйна (ВИДЕО)

Какво изстреля Русия?

  • 2 хиперзвукови противокорабни ракети „Циркон“ (район на изстрелване – окупирания Крим);
  • 21 крилати ракети Х-101 (район на изстрелване – Каспийско море);
  • 16 крилати ракети „Калибър“ (район на изстрелване – Черно море);
  • 408 безпилотни летателни апарата от типа „Шахед”, „Гербер”, „Италмас” и други типове дронове от следните посоки: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Милерово, Приморско-Ахтарск (в Русия), Гвардейско (на окупирания Крим) и Донецк (в окупирана Украйна), като около 250 от тях са „Шахед”.

Преди дни отново имаше руска атака с "Циркон": ВИДЕО: Patriot сваля руска хиперзвукова ракета "Циркон". "Шахед" порази блок в Харков, а Украйна удари в окупираните земи.

Основните райони на атаката бяха областите Лвов, Ивано-Франковск, Ровно и Виница.

Какво свали Украйна?

Според предварителни данни, публикувани от ВВС на Украйна към 10:30 ч., системите за противовъздушна отбрана са свалили или обезвредили 406 цели – 24 ракети и 382 дрона от различни типове:

  • 14 крилати ракети Х-101;
  • 10 крилати ракети "Калибър";
  • 382 дрона.

Още: Украйна подпали голям химически завод в Русия след атака с дронове (ВИДЕО)

Регистрирани са удари от 13 ракети и 21 атакуващи безпилотни летателни апарата на 19 локации в Украйна, както и падане на отломки от свалени дронове на три места. "Информацията за две вражески ракети се изяснява. Атаката продължава", съобщиха от ВВС на Украйна.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа: „Навсякъде, където позволява ситуацията със сигурността, продължават спасителните и ремонтните работи на местата, където са нанесени руските удари. В тази атака са били използвани над 400 дрона и около 40 ракети от различни типове. Основната цел са енергийната мрежа, електроцентралите и разпределителните подстанции. Има щети във Волинска, Ивано-Франковска, Лвовска и Ровненска област. В Ровно е повреден многоетажен блок. В Ладижин, Виницка област, дроновете са ударили административната сграда на обикновен аграрен колеж. Имаше удари още в Киевска и Харковска област. В някои региони продължават да работят сили за противовъздушна отбрана".

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
