Потвърдиха най-лошото: нов „майстор“ е с тежка контузия, а „корумпетата си траят“

На 6 февруари се изигра откриващият двубой от пролетния дял в Първа лига. Монтана прие ЦСКА 1948. „Червените“ взеха победата с минималното 1:0, като се доближиха само на 4 точки от лидера Левски. Но за тях дойде и една кошмарна новина. Още в самото начало на срещата новото попълнение Бернардо Коуто падна на земята и веднага сигнализира, че трябва да бъде принудително заменен.

Бернардо Коуто е със скъсани предна и странична кръстна връзка на коляното

Още тогава сякаш беше ясно, че не става въпрос за лека контузия, но надежда имаше. Е, вече най-лошото се потвърди. Атакуващият полузащитник е получил една от най-тежките травми във футбола – скъсани предна и странична кръстна връзка на коляното. За това информира финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов с публикация в социалните мрежи.

Цветомир Найденов: „Корумпетата си траят, керванът си върви!“

Ето какво написа Найденов: „Скъсана предна кръстна връзка и скъсана странична връзка на картофената нива още в първата минута. Няма червен картон, няма нищо. Корумпетата си траят, керванът си върви! Бързо възстановяване, Берна!“ Въпреки ужасяващата новина, „червените“ могат да са щастливи от резултата. След победата те имат 40 точки в актива си, което ги поставя еднолично на второто място и със само 4 точки зад лидера Левски. На трето място е Лудогорец с 37 пункта, но както „орлите“, така и „сините“ са с мач по-малко от ЦСКА 1948.

