Путин не спира да живее с ултиматумите от 2022 г. въпреки 1,2 млн. военни жертви. Накъде за Русия след мисия "Гуляйполе"? (ОБЗОР-ВИДЕО)

Кремъл продължава да отхвърля всякакви значими гаранции за сигурност, които биха защитили Украйна от пълна дипломатическа или военна капитулация. На 6 февруари, на фона на тристранните преговори с посредник САЩ, руският външен министър Сергей Лавров повтори позицията на Москва срещу предоставените от Запада гаранции за сигурност на Украйна и потвърди подкрепата на Кремъл за гаранции, които Русия била приела по време на преговорите в Истанбул през април 2022 г.

Така Руската федерация продължава да цитира скандалния проектодоговор за мир, изготвен малко след началото на пълномащабната инвазия, който не представлява нищо повече от капитулация на Украйна: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин.

Освен това проектът на Истанбулския протокол от 2022 г. не предоставяше основа за значими гаранции за сигурност и би оставил Украйна беззащитна срещу нова агресия. Той предвиждаше, че:

Русия – агресорът във войната в Украйна – ще бъде третирана като неутрална „гарантираща държава“ на Украйна;

Русия и Китай ще имат право на вето върху механизма за реагиране на бъдеща агресия в Украйна;

Украйна се ангажира с неутралитет, строги ограничения на размера и състава на армията си и никога няма да приема военна помощ от своите съюзници.

Изявлението на Лавров е последното засега от поредица коментари на висши кремълски служители, които показват, че Русия продължава да разглежда проекта на договора от Истанбул от 2022 г. като основа за всяко бъдещо мирно споразумение и че не е склонна да прави компромиси по отношение на своите изисквания към Украйна и НАТО, подчертава американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Руският диктатор Владимир Путин и други представители на Кремъл многократно са отхвърляли предложения от САЩ мирен план, както и всеки друг план, който изисква от Русия да направи компромис по някоя от първоначалните си военни цели.

Отделно Сергей Лавров заяви пред Russia Today, че европейски лидери „тайно“ се обаждали в Москва, за да обсъждат прекратяването на войната. Той твърди, че тези официални лица молели за конфиденциалност, докато поддържали публичната си позиция за стратегическо поражение на Русия.

Russian Foreign Minister Sergey Lavrov tells RT that European leaders are "secretly" calling Moscow to discuss ending the war. Lavrov claims these officials beg for confidentiality while maintaining their public stance on a strategic Russian defeat. pic.twitter.com/pam5Hez62w — WarTranslated (@wartranslated) February 6, 2026

Освен това руският външен министър обвини Украйна, че прави опит да прекъсне мирните преговори, като убива руски генерали. Повод за думите му стана случаят с простреляния зам.-ръководител на Главното разузнавателно управление (ГРУ) Владимир Алексеев, който е получил няколко куршума в гърба, докато е излизал от дома си в затворен комплекс в Москва. Нападателят е избягал: Русия обвини Украйна за стрелбата по генерал от ГРУ в Москва (ВИДЕО).

Lavrov claims the assassination attempt on Lt. Gen. Alekseyev supposedly confirms "Zelenskyy's regime" is aimed at disrupting negotiations. pic.twitter.com/n5s634MjDK — WarTranslated (@wartranslated) February 6, 2026

Опитът за покушение срещу Алексеев, който остава в тежко състояние в болница, предизвика гняв сред руските Z-блогъри. Един от тях изпадна в паника заради нападението над генерал-лейтенанта, твърдейки, че „армията е продадена“, докато елитът се наслаждава лукс. Той се оплаква, че „предателите в офисите“ умишлено разкриват адреси, оставяйки висшите генерали от ГРУ лесни мишени в собствените им коридори.

A Russian Z-blogger is panicking over the hit on Lt. Gen. Alekseyev, claiming the "army is sold out" while the elite enjoy wine and Italian chefs. He complains that "traitors in offices" deliberately leak addresses, leaving top GRU generals as easy targets in their own hallways. pic.twitter.com/Uu8xK4iSbP — WarTranslated (@wartranslated) February 6, 2026

Мирните преговори: АЕЦ "Запорожие" създава противоречия

Що се отнася до преговорите за мир, Reuters публикува материал, в който твърди, че Русия е отхвърлила предложението на САЩ да прехвърли контрола над атомната електроцентрала в Запорожие на Вашингтон като част от евентуално споразумение. Информацията е на източник на агенцията, който припомня, че планът на Щатите е да разпределят електроенергията към Русия и Украйна. Москва настоява да запази пълен контрол над най-голямата АЕЦ в Европа, докато Украйна отхвърля всякаква форма на съвместно управление с руснаците.

В 20-точковия мирен план на САЩ пише, че атомната електроцентрала в Запорожие, която е под руска окупация, ще бъде управлявана съвместно от три държави: Украйна, САЩ и Русия. Според украинския президент Володимир Зеленски това е предложение на Вашингтон. Украйна обаче предлага АЕЦ „Запорожие“ да бъде експлоатирана от съвместно предприятие, в което САЩ и Украйна да имат равни дялове от 50%. Според позицията на Киев 50% от произведената електроенергия ще бъде разпределена за Украйна, а САЩ ще определят самостоятелно разпределението на останалата част. В същото време, по думи на украинския президент, САЩ предлагат капацитетът на АЕЦ „Запорожие“ да бъде разпределен между Киев, Москва и Вашингтон в съотношение 33% за всяка страна: Русия стъпка по стъпка свързва АЕЦ "Запорожие" със своята мрежа, докато текат преговори за нея (СНИМКИ).

Иначе най-голямото препятствие пред постигането на мир в Украйна в краткосрочен план е липсата на яснота относно съдбата на източната част на страната - най-вече Донецка област, която е част от региона Донбас заедно с Луганска област. Русия изисква контрол над цялата Донецка област като част от всяко потенциално мирно споразумение, въпреки че Киев все още контролира над 5180 квадратни километра от територията, включително т.нар. крепостен пояс около Славянск и Краматорск. Украйна определя това искане като неприемливо, въпреки че официални представители в Киев са изразили готовност да проучат творчески решения - например демилитаризирана зона или зона за свободна търговия.

„Все още няма напредък по териториалния въпрос“, заяви източник на Reuters, запознат с въпроса.

Санкциите на ЕС срещу Русия - повече яснота за 20-ия пакет

Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че 20-ият пакет от санкции на ЕС срещу Русия ще е насочен към енергетиката, финансите и търговията. Мерките включват забрана на морските услуги за превоз на руски суров нефт, санкции срещу още 43 кораба от "сенчестия флот" и ограничения за банките и криптоплатформите.

European Commission President Ursula von der Leyen said the EU’s 20th sanctions package against Russia targets energy, finance, and trade. Measures include a ban on maritime services for transporting Russian crude oil, sanctions on 43 more shadow fleet vessels, and restrictions… pic.twitter.com/RXdGAKEFf0 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 6, 2026

"Агресивната война на Русия срещу Украйна скоро ще навърши 1500 дни. През цялата миналата година руските сили напредваха средно между 15 и 70 метра на ден. Те завзеха едва около 0,8 % от територията на Украйна въпреки най-тежките загуби, понесени от която и да е военна офанзива от Втората световна война насам. Докато Украйна продължава да се защитава с изключителна смелост на бойното поле, Кремъл удвоява военните престъпления, умишлено нанасяйки удари по домове и гражданска инфраструктура. Енергийните съоръжения и отоплителните системи са били набелязани като цели, оставяйки цели общности без електроенергия при минусови температури. Това не е поведение на държава, която търси мир. Това е поведение на нация, която води изтощителна война срещу невинно гражданско население", обяви Фон дер Лайен, цитирана от пресцентъра на ЕК.

Припомняме, че според актуални независими данни - от февруари 2022 г., когато диктаторът Владимир Путин започна агресивната инвазия, руските сили са понесли близо 1,2 милиона военни жертви (убити, тежко ранени, че не могат вече да се върнат в битка и изчезнали - по класификацията на НАТО). От тях до декември 2025 г. са загинали между 275 000 и 325 000 руснаци: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна

"Докато в Абу Даби се водят важни мирни преговори, трябва да сме наясно: Русия ще седне на масата за преговори с искрено намерение само ако бъде принудена да го направи. Това е единственият език, който Русия разбира. Ето защо днес предприемаме по-решителни действия. Комисията предлага нов пакет от санкции — 20-ият от началото на агресивната война на Русия срещу Украйна", аргументира Фон дер Лайен новата серия наказателни мерки срещу Москва.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните военни действия в Украйна не се променя много на дневна база, като е далеч от най-горещите дни на войната дотук. Съгласно данните на украинския генщаб, на 6 февруари са станали 153 бойни сблъсъка, което е с един повече от предходното денонощие - 5 февруари. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 247 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 50 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3215 изстреляни снаряда, като това е с около 170 повече за денонощие. Руската армия е използвала 6649 FPV дрона, което е с около 400 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещо е в Покровското направление, където са спрени 41 руски пехотни атаки за денонощието, твърди украинската армия. В спомагателното от юг Олександриевско направление са станали още 5 сражения. В посока Гуляйполе в Запорожка област има данни за 21 руски нападения, включително в град Гуляйполе. В Константиновското направление са станали 12 сблъсъка, в Славянското - 11 (всички са спрени, твърдят Въоръжените сили на Украйна), а в Южнослобожанското, където основна точка е град Вовчанск - 10.

Според ISW руските сили вероятно са превзели Гуляйполе – град с предвоенно население от около 13 000 души – след три месеца боеве. Малко вероятно е обаче да напреднат бързо отвъд него, без да отнемат приоритет от други райони на фронтовата линия. Геолокализирани кадри, публикувани на 6 февруари, показват украински сили, нанасящи удари по руски позиции в северната част на Зализнично (западно от Гуляйполе), което показва, че руснаците са напреднали отвъд Гуляйполе на по-ранна дата.

От ISW не са наблюдавали доказателства през последните няколко седмици, че украинските сили продължават да поддържат отбранителни позиции в Гуляйполе, а моделът на последните руски прониквания и напредък в района предполага, че руснаците контролират града. Руските сили започнаха да напредват сравнително бързо в тази посока в началото на ноември 2025 г. след продължила месеци кампания за въздушно прекъсване на бойното поле, която влоши украинската логистика и способността да се поддържат силите на фронта и отбраната срещу последващите руски сухопътни операции. Руските сили първо проникнаха в Гуляйполе в средата до края на ноември 2025 г., започнаха да укрепват позициите си в града до средата на декември и твърдяха, че са превзели населеното място още на 27 декември.

Докато лошото време затрудняваше руснаците за напредък, руското военно командване ангажира елементи от най-малко три комбинирани армии в районите на изток и североизток от Гуляйполе. Така отне приоритета на други сектори от фронта, защото нямаше достатъчна бойна мощ - така там се стекоха сили от Олександриевското направление. Руските сили последователно доказаха, че не са в състояние да създадат достатъчно големи резерви, за да могат да наводнят даден сектор от фронта, без да преразпределят личен състав от други райони.

Сега руснаците може да се опитат да ускорят настъплението си в посоката при Гуляйполе, за да подкрепят евентуална офанзива през лятото на 2026 г. към град Запорожие от юг, но вероятно няма да могат или няма да желаят да преразпределят сили и средства от други сектори на фронта, за да постигнат такава цел.

На северния флаг на Покровск руснаците също имат движение - напреднали са в южната част на Родинско, показват геолокализирани кадри.

"Врагът продължава да загива последователно в Родинско, Билцико, Нови Донбас и околните плацдарми", твърди междувременно украинският лейтенант с позивна "Алекс", поддържащ Telegram канала "Офицер". Според него в този район се използва тактиката на придвижване на малки групи руски сили, които се опитват да стигнат до най-близкото убежище. "Съдейки по външния им вид и екипировка, наблюдавайки постоянно такива спектакли през камерата на FPV дрон, можем да заявим, че качеството на персонала е спаднало значително през последната година. Те изпращат просто всеки в битка и дори не разбират къде отиват и с каква цел. Идеята на тяхното командване е, по принцип, напълно разбираема – да хвърлят големи маси с надеждата, че някой ще стигне по-далеч, ще се утвърди и по този начин ще напредне фронтът, но тактическото обучение на пехотата е на изключително ниско ниво, както показва тяхната дезорганизация и обща неспособност да действат на бойното поле", добавя "Офицер".

Същевременно 79-а въздушнодесантна бригада на Украйна съобщава за тежки сражения в северните покрайнини на Мирноград, докато руснаците настъпват с артилерия към центъра на града. Десантчиците са провели удари, за да блокират руските флангови маневри. Руският натиск в момента ограничава използването на украински дронове в града.

The 79th Air Assault Brigade reports heavy fighting on the northern outskirts of Myrnohrad as Russians push artillery into the city center. Paratroopers conducted strikes to block Russian flanking maneuvers. Russian pressure is currently restricting Ukrainian drone use inside the… pic.twitter.com/tA4TaUTvwY — WarTranslated (@wartranslated) February 6, 2026

Същото важи за направлението при Константиновка - североизточно се намира Новомарково, което руските сили вече са завладели, сочат геолокализации. В същия район руснаците са напреднали и в северната част на селището Привиля. Имат напредък и югозападно от Иванопиля (южно от Константиновка).

Оператори от бригадата "Кхижак" на Украйна нанесоха удари по руско оборудване и пехота в посока Константиновка. Руските сили започнаха да добавят импровизирани щитове към своите безпилотни наземни превозни средства, но това не им попречи да бъдат ударени, хвалят се от единицата.

Operators from the National Police Khyzhak brigade are striking Russian equipment and infantry on the Kostiantynivka direction. Russian forces have begun adding improvised shielding to their unmanned ground vehicles, but that did not prevent them from getting hit. #Ukraine pic.twitter.com/NXeMsaH91f — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 6, 2026

Russian troops are trying to shield their equipment with what looks like plastic fishing line. They seem to be hoping a "life hack" from a DIY channel will actually save them from drones. pic.twitter.com/pzBkSqlFMs — WarTranslated (@wartranslated) February 6, 2026

Вижте как се разви среднощната война между Русия и Украйна на 7 февруари:

