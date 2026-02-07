Домът е бункер, а масата – класната стая: В Минеаполис мигрантите учат скришом

В апартамент в Минеаполис завесите са спуснати, а маса с четири компютъра и три деца е примитивният заместител на класната стая. Есмералда, Кевин и Карлос са спрели да ходят на училище, откакто американските имиграционни агенти нахлуха в града. Подобно на много деца имигранти в града, Кевин посещава уроците си онлайн – практика, която училищата смятаха, че са изоставили след ковид пандемията. Онлайн обучението отново се превърна в необходимост за някои в общността, хората остават по домовете си, опитвайки се да избегнат кампанията за масово депортиране на президента Доналд Тръмп.

След акция в гимназията на Есмералда преди около месец, майка ѝ Абрил реши, че никое от децата ѝ няма да напуска дома. Тя няма представа кога ще излязат отново навън.

Подобно на всички членове на семейството, Абрил говори пред AФП под псевдоним. Семейството е дошло в САЩ от Мексико преди година и половина, за да търси убежище, и все още чака правно решение.

Хора с такива случаи са били обект на преследване от имиграционните служители, след като администрацията на Тръмп започна преглед на правния статут на приблизително 5600 бежанци в Минесота, на които все още не са издадени зелени карти. Федерален съдия временно блокира администрацията в края на миналия месец от задържането на бежанци, чакащи статут на постоянно пребиваващи в щата.

"Не са свободни дори да се засмеят"

Кевин каза, че му липсват приятелите и учителите му. "Можем да се виждаме, но не сме съвсем заедно. Не е същото да си на видео разговор. В училище, по време на присъствените занятия, можехме да излезем навън в парка", споделя той.

Абрил и съпругът ѝ Ригоберто са все по-притеснени как децата ѝ се справят с изолацията. "Те питат защо се случва това или защо, ако не правим нищо лошо, се крием и колко дълго ще продължи", споделя Ригоберто. Като механик, той не е ходил в автосервиза си повече от месец, въпреки че е само на един блок разстояние.

Федерални имиграционни агенти бяха разположени в Минеаполис през декември, а оттогава насам тежко въоръжени служители с маски са често срещано явление.

"Когато прочетем, че са наблизо, изключваме телевизора и казваме: Деца, не вдигайте шум, бъдете тихи", сподели Абрил. "Те дори не са свободни да се смеят".

Без сън

Всичко това се е отразило на Абрил, която почти не спи. Последният път, когато е излязла навън, е на 3 декември - преди повече от два месеца. Завесите покриват прозорците вече пет седмици. "Дори не излизам да изхвърля боклука", казва Абрил.

Тъй като и Абрил, която е икономка, и съпругът ѝ са без работа, защото се страхуват да излизат навън, съсед им е помогнал с хранителни стоки. "Като глава на семейството, за мен е много, много трудно да не мога да направя нищо за тях", споделя Ригоберто.

Какво най-много липсва на Абрил? "Да ходи на църква. Да заведа децата на сладолед", казва тя.