Любопитно:

Домът е бункер, а масата – класната стая: В Минеаполис мигрантите учат скришом

07 февруари 2026, 11:47 часа 317 прочитания 0 коментара
Домът е бункер, а масата – класната стая: В Минеаполис мигрантите учат скришом

В апартамент в Минеаполис завесите са спуснати, а маса с четири компютъра и три деца е примитивният заместител на класната стая. Есмералда, Кевин и Карлос са спрели да ходят на училище, откакто американските имиграционни агенти нахлуха в града. Подобно на много деца имигранти в града, Кевин посещава уроците си онлайн – практика, която училищата смятаха, че са изоставили след ковид пандемията. Онлайн обучението отново се превърна в необходимост за някои в общността, хората остават по домовете си, опитвайки се да избегнат кампанията за масово депортиране на президента Доналд Тръмп.

ОЩЕ: Срещу имиграционните: Хиляди на протест в Минеаполис и в цялата страна

След акция в гимназията на Есмералда преди около месец, майка ѝ Абрил реши, че никое от децата ѝ няма да напуска дома. Тя няма представа кога ще излязат отново навън. 

Подобно на всички членове на семейството, Абрил говори пред AФП под псевдоним. Семейството е дошло в САЩ от Мексико преди година и половина, за да търси убежище, и все още чака правно решение.

Хора с такива случаи са били обект на преследване от имиграционните служители, след като администрацията на Тръмп започна преглед на правния статут на приблизително 5600 бежанци в Минесота, на които все още не са издадени зелени карти. Федерален съдия временно блокира администрацията в края на миналия месец от задържането на бежанци, чакащи статут на постоянно пребиваващи в щата.

"Не са свободни дори да се засмеят"

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Кевин каза, че му липсват приятелите и учителите му. "Можем да се виждаме, но не сме съвсем заедно. Не е същото да си на видео разговор. В училище, по време на присъствените занятия, можехме да излезем навън в парка", споделя той.

ОЩЕ: Брус Спрингстийн атакува Тръмп с нова песен (ВИДЕО)

Абрил и съпругът ѝ Ригоберто са все по-притеснени как децата ѝ се справят с изолацията. "Те питат защо се случва това или защо, ако не правим нищо лошо, се крием и колко дълго ще продължи", споделя  Ригоберто. Като механик, той не е ходил в автосервиза си повече от месец, въпреки че е само на един блок разстояние.

Федерални имиграционни агенти бяха разположени в Минеаполис през декември, а оттогава насам тежко въоръжени служители с маски са често срещано явление.

"Когато прочетем, че са наблизо, изключваме телевизора и казваме: Деца, не вдигайте шум, бъдете тихи", сподели Абрил. "Те дори не са свободни да се смеят". 

Без сън

Всичко това се е отразило на Абрил, която почти не спи. Последният път, когато е излязла навън, е на 3 декември - преди повече от два месеца. Завесите покриват прозорците вече пет седмици. "Дори не излизам да изхвърля боклука", казва Абрил.

ОЩЕ: ICE агенти опитали да нахлуят в консулството на Еквадор (ВИДЕО)

Тъй като и Абрил, която е икономка, и съпругът ѝ са без работа, защото се страхуват да излизат навън, съсед им е помогнал с хранителни стоки. "Като глава на семейството, за мен е много, много трудно да не мога да направя нищо за тях", споделя Ригоберто.

Какво най-много липсва на Абрил? "Да ходи на църква. Да заведа децата на сладолед", казва тя.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
мигранти онлайн обучение Минеаполис имиграционна служба ученици ICE
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес