Мениджърът на Илия Груев го сравни със Стоичков и още един носител на Златната топка

Вчера, на 6 февруари се изигра мачът от 25-тия кръг на Висшата лига между Лийдс Юнайтед и Нотингам Форест. Йоркширци победиха с 3:1, а българинът Илия Груев-младши избухна с 2 асистенции. Срещата беше от изключителна важност, тъй и двата отбора се намират малко над зоната на изпадащите, а преди нея бяха с равен брой точки. Илия Груев започна сезона на пейката, но през последния месец се утвърди като титуляр под ръководството на Даниел Фарке и влиза във все по-добра форма.

Даниел Фарке за Илия Груев: „Той беше смесица между Стоичков и Матеус“

Немският специалист и преди е хвалил българския халф, като се възхищава на работната му етика. Според Фарке това се дължи именно на германската школа, през която Груев премина. След поредното страхотно представяне на полузащитника, мениджърът го сравни с Христо Стоичков и Лотар Матеус: „Той беше смесица между българските си корени, Стоичков, и моите германски корени, Лотар Матеус. В защита беше навсякъде. В атака даваше ключови пасове с гениалния си ляв крак. Две асистенции и много, много ключови подавания. Мисля, че беше изключителен.

„Илия изглеждаше невероятно мотивиран“

С включването на Ноа Окафор, който е по-офанзивно настроен играч от Антон Щах, добавихме футболист със сила в атака, който може да преодолява съперници. Втората причина е, че през цялата седмица Илия изглеждаше невероятно мотивиран. На него може да се разчита. Обикновено той ти гарантира оценка шест или седем от десет. Този път беше много близо до десет от десет.

„Груев свърши отлична работа“

Предвид тактическите елементи, които искахме да използваме, Илия беше много подходящ. Забелязахме определени слабости на съперника и Груев свърши отлична работа с левия си крак. Насърчихме го да играе с повече пасове напред. Основното обаче беше, че той тренира наистина добре през последните дни и затова, слава Богу, решението да заложим на него беше правилно“.

