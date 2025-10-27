Войната в Украйна:

Първата пощенска марка за 2026 г. ще бъде посветена на еврото

Първата пощенска марка за 2026 г. ще бъде за присъединяването на България към еврозоната. Това сатна ясно, след като вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов подписа тематичния филателен план за следващата година.

Това е най-чаканото издание от колекционерите в България, а и в чужбина, защото изваждането на лева като държавна валута затваря един цял колекционерски цикъл с повече от 140 годишна история и отваря нов. За България това се случва за втори път след като в края на 19 век, след въвеждането на националната валута, филателните издания са почнали да се продават в левове, вместо в сантими.

В раздел „Транспорт“ е включено издание, което представлява много голям интерес за колекционерите на тематични филателни продукти - 125 години от пускането в движение на първия трамвай и 85 години от пускането на първия тролей в София. Този тип превозни средства, заедно с влаковете, са сред най-популярните теми, събирани сред колекционерите по целия свят.

2026 г. поставя начало на нова тематична серия в българското маркоиздаване – „Български царици“.

В раздела „България и светът“ пощенските марки ще са с образите на легенди на Холивуд - Марлене Дитрих, Кларк Гейбъл, Гари Купър и Мерилин Монро.

Традиционно най-очакваното издание е темата „Фауна“ като този път то ще бъде, посветено на птици по българското Черноморие.

