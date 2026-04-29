Разходите за пенсии и обезщетения са над 2,3 млрд. евро само за два месеца

Размерът на извършените разходи по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване (ДОО) към втория месец на годината е 2 374,6 млн. евро. В сравнение със същия период на миналата година, разходите бележат увеличение със 195,7 млн. евро (9,0%). Общата сума на приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване към февруари 2026 г. възлиза на 1 289,7 млн. евро. Съпоставени със същия период на 2025 г., приходите нарастват със 147,9 млн. евро (13,0%). Това съобщиха от Националния осигурителен институт.

Структура на разходите

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 2146,0 млн. евро. Спрямо същия период на 2025 г. тези разходи са със 191,9 млн. евро (9,8%) повече. Броят на пенсионерите за февруари 2026 г. е 2 068 569, което е увеличение с 14 023 (0,7%) души спрямо същия месец на предходната година. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер за февруари 2026 г. е 518,09 евро. В сравнение със същия месец на 2025 г. средният размер е по-висок с 42,21 евро (8,9%).

Разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване към февруари 2026 г. са в размер на 211,7 млн. евро. Отчетените разходи са с 2,6 млн. евро (1,2%) спрямо същия период на 2025 г.

Нетният размер на трансферите по консолидирания бюджет на ДОО към февруари 2026 г. е 1098,2 млн. евро.

Учителски пенсионен фонд

Общата сума на приходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към февруари 2026 г. възлиза на 10 218,2 хил. евро. Съпоставени със същия период на 2025 г. приходите нарастват с 2106,6 хил. евро.

Общо разходите по бюджета на Учителския пенсионен фонд към февруари 2026 г. са в размер на 11 233,1 хил. евро. Извършените разходи са с 1662,2 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите“

Общата сума на приходите по бюджета на фонда към февруари 2026 г. възлиза на 552,8 хил. евро. Постъпилите приходи са с 256,2 хил. евро повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Общо разходите на фонда към февруари 2026 г. са в размер на 198,2 хил. евро. Извършените разходи са с 50,5 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2025 г.