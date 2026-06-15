Нова посока за еврото в началото на седмицата

Курсът на еврото спрямо щатския рязко се вдигна и премина границата от 1,16 към американската валута тази сутрин. Такъв курс единната валута не е имала от началото на месеца. Като цяло в последните седмици еврото се задържа на по-ниски стойности, но изгледите за разрешаване на петролната криза в Близкия изток очевидно дадоха възможност на европейската валута да се върне към познатите стойности.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1615 долара или над нивото от петък, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1567 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 8 юни, когато беше на ниво 1,1508 спрямо долара.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 29 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1678 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.