Какофонията е пълна: Руснак ще се бори за България въпреки нежеланието на Станка Златева

19 декември 2025, 10:47 часа 638 прочитания 0 коментара
Какофонията е пълна: Руснак ще се бори за България въпреки нежеланието на Станка Златева

Какофонията в българската борба е пълна, след като стана ясно, че руснак ще се бори за страната ни от новата 2026 година. Както е известно, председателят на родната федерация Станка Златева тръгна на война с натурализираните чужденци в националния отбор, а това доведе до множество скандали – най-вече около олимпийските шампиони Семен Новиков и Магомед Рамазанов. Сега обаче се оказва, че явно няма проблем Шамил Мамедов да се състезава за България.

Станка Златева разкри пред колегите от bTV, че е против взимането на Шамил Мамедов, но Управителният съвет на Българската федерация по борба е гласувал друго. Тя бе категорична, че не е по-добра от старите управленци на централата, ако позволява на чужденци да влизат и да отнемат местата на родните спортисти.

„Аз съм гласувала въздържала се“

„Прие се решение да се купи нов руснак. Аз съм гласувала въздържала се. Аз казвам, че съм против и се прие това решение. Който го е разрешил - да си носи кръста! Ей сега ще излязат хората, които са гласували. Който излезе – го питайте. Какво да кажа? Изгубена кауза е!“.

„Дойдоха на Управителният съвет Рахмат Сукра, Симеон Щерев и още няколко да ме убеждават, че този човек е един път в живота, един път ще се падне такъв да дойде в България. И ти пропускаш шанса да го вземеш“.

„И аз се обяснявам: „Добре, бе, вие излязохте с тази платформа по същия начин. Излизахте на предавания и казахте, че ние ще работим с български деца“. Влизаме в противоречия заради чужденец. Търсим вариант, в който да се взема решението. Не съм расист, но си имам принципи! Не съм по-добра от старите, ако позволявам чужденци да влизат и да взимат местата на нашите спортисти“, заяви Станка Златева.

