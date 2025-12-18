Новият бюджет за 2026 г. би ни струвал скъпо: Становище на Фискалния съвет

Новият Бюджет 2026 разчита на много оптимистични прогнози от висок растеж и много пари от ЕС, но има съществен риск от надценяване на приходите с 3,5–4,7 млрд. евро. А ако растежът е по-слаб ,което е по-вероятно, БВП ще е по-малък. Тогава дори и да намалят разходите, колкото спаднат приходите, процентът на дефицита ще скочи над 3%, което ще наруши правилата за еврозоната и ще ни струва по-скъпо. Това се посочва в становището на Фискалния съвет (ФС) за бюджета за 2026 г.

Дефицитът остава същият

Според становището преработеният бюджет 2026 предлага намаляване на приходите и разходите с еднаква сума и дефицитът остава същият.

Първи вариант: Приходи 50.402 млрд. евро, Разходи 54.052 млрд. евро → Дефицит 3.65 млрд. евро

Ако се намалят по равно (като във втория вариант): Приходи 49.402 млрд. евро, Разходи 53.052 млрд. евро → Дефицит пак 3.65 млрд. евро

Но, процентът дефицит се брои спрямо БВП и ако БВП е по-малък от очакваното (защото растежът е по-слаб), същият дефицит от 3.65 млрд. евро вече е по-голям процент, подчертават от ФС.

Ако БВП е 123 млрд. евро (реалистичен сценарий) → 3.65 млрд. дефицит = 3% (Точно на границата)

Ако БВП падне на 118 млрд. евро (песимистичен) → същият 3.65 млрд. = 3.1% (вече над позволеното!)

Ако се погледне оценката за приходите на Фискалния съвет в първия вариант - 47 561,0 млн. евро и оценката за разходите на Министерството на финансите - 53 876,6 млн. евро, дефицитът се получава -6 315,6 млн. евро ( Два пъти повече над официалния)

Във втория вариант оценката на приходите на ФС с ефект от по-висок БВП от 920 млн. евро и разходи на МФ - 52 842,8, съпоставим дефицит е -5 931,4 млн. евро (отново два пъти повече над официалния).

Изводът е, че когато икономиката не расте колкото се надяваме, дефицитът е по-голям, дори да не сме заели повече пари. Затова от Фискалния съвет препоръчват да се планира по-внимателно и по-консервативно, за да не ни изненада слаб растеж. ФС предупреждава за рискове и песимистичен сценарий, препоръчвайки преработване на бюджета. Това подчертава нуждата от балансирана политика, особено при присъединяване към еврозоната.