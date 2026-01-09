Рязка промяна в курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар тази сутрин отново пое рязко надолу надолу, като европейската валута вече е близо до нивото от 1,16 към американската. Промяната в курса на еврото през тази седмица се дължи най-вече на засилването на щатския долар след атаката на САЩ във Венецуела. А от 1 януари вече и България е член на общия европейски валутен съюз.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1649 долара или под нивото от вчера.

Още: Долар - лев. Колко струва един щатски долар към един български лев днес, 9 януари /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1675 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 10 декември 2025, когато беше на ниво 1,1624 спрямо долара.

Още: Левовете в евро: Редица банкови клонове ще работят и в събота през януари

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 декември 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,1806 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември 2025 - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.