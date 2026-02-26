Реколтата на картофите ще е 2 пъти по-богата тази година, ако сложите това в дупката при засаждането им

Какво да сложите в дупката при засаждане на картофи, за да е богата реколтата им?

Градинарите с опит разчитат на един прост и ефективен метод, който стимулира почвеното плодородие и значително увеличава добива на картофи. За да получите богата реколта от този кореноплод, ще ви трябват само натурални съставки.

За целта ще са ви необходими следните компоненти дървесна пепел, компост и обикновена трева. Тази комбинация насища почвата с необходими микроелементи и вещества, необходими за активен растеж на зеленчуците.

Как правилно да приложите метода при засаждане на картофи?Изкопайте дупка с дълбочина 10–12 см и ширина около 30 см. Поставете „хранителна възглавница“ от дървесна пепел, компост и трева на дъното. Поставете грудката отгоре и я покрийте с почва, като леко я уплътните.

Kак да засадите картофи за разсад за по-голяма реколта

Важно: Сместа не трябва да докосва директно грудката - това предотвратява изгаряния и осигурява постепенно, нежно подхранване на корените. Този метод ще ви помогне да удвоите реколтата си от картофи, като поддържа почвата здрава и плодородна. Благодарение на него ще получите щедра реколта без ненужни разходи.

Още за грижата за картофите

За да получите богата реколта, засаждайте картофи само в добре затоплена почва - студената почва забавя растежа и развитието на клубените. Следвайте правилата на сеитбообращението: не се препоръчва засаждане на картофи на едно и също място в продължение на няколко години подред - почвата се изчерпва и натрупва вредители.

Не забравяйте, че растенията се нуждаят от подхранване. Органичните торове подобряват структурата на почвата, а минералните торове спомагат за образуването на големи и здрави грудки. Хълмирането през сезона стимулира образуването на допълнителни корени и увеличава броя на картофите под храста.

Особено важно е да поливате картофите по време на цъфтежа и образуването на грудки - тогава растението се нуждае най-много от влага, а липсата ѝ може значително да намали добива. Цялостните грижи и правилният сорт ви позволяват да получите много повече картофи дори на малък парцел.

Съвременните високодобивни сортове, при благоприятни условия, могат да произведат от 15 до 25 големи грудки от един храст. При правилно организирана грижа дори от малък парцел може да получите богата реколта от картофи.

