Как „тъмния душ“ подготвя тялото и ума за сън

Нова тенденция, която се прилага преди лягане, се нарича „тъмен душ“.

Намалява стреса, стимулира секрецията на мелатонин и подготвя тялото за спокоен сън, пише "Sensa".

Ако имате проблеми със заспиването , може би вече сте забелязали нова тенденция в социалните мрежи, известна като „тъмен душ“. Този необичаен ритуал включва къпане с приглушени или напълно изключени светлини, често като част от вечерна релаксираща рутина.

Привържениците на тази тенденция твърдят, че вземането на тъмен душ може да помогне за успокояване на ума, намаляване на стреса и дори подобряване на качеството на съня. За разлика от сутрешния душ, който събужда и дава енергия, тъмният душ има за цел да намали излагането на светлина, да регулира телесната температура и да се отпусне по-лесно - и да подготви тялото за сън.

И може ли къпането на тъмно наистина да ви помогне да заспите по-бързо и да спите по-дълбоко, или е просто приятен ритуал в края на деня?

Открийте как къпането на тъмно може да намали стреса, да стимулира отделянето на мелатонин и да подготви тялото за спокоен и качествен сън.

Тъмни душове и качество на съня

Челси Роршайб, доктор по неврология и експерт по съня, която ръководи изследванията на съня в Wesper, казва, че вземането на тъмен душ може да подготви мозъка и тялото за сън, което помага за по-бързо заспиване и подобряване на цялостното качество на съня.

„За да започне сън, тялото трябва да претърпи леко понижение на телесната си температура, обикновено около един градус. Топлият душ повишава телесната температура и когато излезете от банята, има бърз спад на вътрешната температура на тялото. Този процес имитира естествените промени в тялото преди сън и улеснява мозъка да заспива“, обяснява Роршайб.

Освен това, къпането на тъмно намалява излагането на светлина вечер, което помага за поддържане на циркадния ритъм и сигнализира на тялото, че е време за почивка.

„Мелатонинът е хормон, който регулира циркадния ритъм и се създава в мозъка, за да сигнализира кога е време за събуждане и кога за сън. Производството му зависи от светлината: постоянното излагане на светлина намалява секрецията на мелатонин, докато ниските нива на светлина стимулират производството му. Ето защо къпането с изключени светлини стимулира освобождаването на мелатонин и подготвя мозъка за сън“, обяснява д-р Роршайб.

Психическите ползи от тъмния душ

Вземането на тъмен душ не само е полезно за по-добър сън, но може да има и значителни психически ползи.

„Това е чудесен начин да се отпуснете и да намалите стреса преди лягане. По този начин активираме парасимпатиковата нервна система, която е отговорна за релаксацията и чувството на сънливост“, казва Роршайб. Този ритуал помага и за намаляване на нивото на кортизол, хормонът на стреса, който обикновено стимулира тялото и затруднява заспиването.

Патриша Рийд, експерт по съня от Goldilocks Sleep Solutions, посочва, че вземането на тъмен душ може да се превърне във форма на осъзнатост.

„В тъмното други сетива излизат на преден план. Фокусираме се върху усещането за топла вода върху кожата, приятните миризми на душ гелове и успокояващите звуци на водата. Подобни преживявания могат да бъдат много подобни на медитацията“, обяснява Рийд.

Такава среда създава идеални условия за визуализиране на това как тревогите и напрежението се „отмиват“, оставяйки място за спокоен сън и свеж старт на деня.

Тъмният душ не е магическо решение

Роршайбова обаче предупреждава, че вземането на тъмен душ не е решение на хроничните проблеми със съня.

„Хората с дългосрочни проблеми със съня или нарушения на съня може да не изпитат значителни ефекти без медицинска помощ“, казва тя.

Рийд добавя, че правилният подход и реалистичните очаквания са ключови.

„Ако някой се обърне към тъмен душ, вярвайки, че това е магическо решение, има вероятност да не се възползва. Ако гледате на къпането само като на хигиенно задължение, ще пропуснете други ползи, като например намаляване на стреса“, отбелязва Рийд.

Важно е да не гледате на тъмния душ като на поредната задача в списъка си със задачи, тъй като прекаляването може да направи ритуала контрапродуктивен.