Любопитно:

Лунен сеитбен календар за март 2026: Кога и какво да засадите

26 февруари 2026, 10:16 часа 0 коментара
Лунен сеитбен календар за март 2026: Кога и какво да засадите

Съдържание:

Март е решаващият момент да засадите разсад от домати на закрито, да засадите студоустойчиви зеленчуци и ароматни билки на открито, както и да започнете с подготваката на почвата за голямото пролетно засаждане. Това е месецът, в който се полага основата за бъдещата реколта.

Благоприятни дни за сеитба през март 2026 г. според лунния календар

Краят на март е златното време за засаждане на първите култури на открито. Най-добрите дни са засаждане на следните култури са съответно:

  • моркови - 27, 28, 29, 30, 31 март
  • репички - 27, 28, 29, 30 март.
  • ранни репички - 27, 28, 29 март
  • магданоз и копър - 1, 2, 3, 19, 20, 27, 28 март
  • маруля - 1, 2, 3, 19, 20 март
  • разсад от лук - 27, 28, 29, 30 март
  • пролетен чесън - 27, 28, 29 март
  • грах и боб - 1, 2, 3, 19, 20 март
  • ранни картофи - 27, 28, 29, 30, 31 март

Какво да засадите през февруари: Зеленчуци за ранна реколта 

В защитена почва работата започва по-активно. За стабилен растеж изберете следните дати за засаждане в оранжерия:

  • домати (засаждане на разсад) - 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 март
  • краставици (семена) - 1, 2, 3, 19, 20 март
  • пипер (засаждане на разсад) - 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20 март
  • патладжан (засаждане на разсад) - 1, 2, 3, 7, 8 март
  • ранни репички - 27, 28, 29 март
  • маруля и спанак - 1, 2, 3, 19, 20 март

Засаждане на разсад на перваза на прозореца през март 2026

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ето кои култури кога трябва да бъдат засадени през март:

  • късно зеле - 7, 8, 15, 16, 19, 20 март
  • тиквички - 1, 2, 3, 7, 8 март
  • тиква - 1, 2, 3, 7, 8 март
  • цветя (астри, цинии) - 1, 2, 3, 7, 8, 15, 16 март
  • невен - 7, 8, 15, 16 март

Кога трябва да засадите семената на открито

Дати, когато си струва да се въздържате от сеитба са 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25 и 26 март 2026 г. Най-интензивният период е 10–12 март, защото новолунието пада на 11-ти . По това време енергията на растенията е сведена до минимум: семената покълват бавно и неравномерно, разсадът се адаптира по-бавно, а младите издънки се образуват отслабени.

9, 13 и 14 март се открояват като специални дни – това са преходни фази на Луната или нейното присъствие в така наречените неплодородни знаци. Култури, засадени в тези дни, често изостават в растежа си, по-податливи са на болести и е по-малко вероятно да дадат обилна реколта.

Можем ли да засаждаме чеснови скилидки в замръзнала почва

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
засаждане Лунен календар
Още от Градинарство
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес