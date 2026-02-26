Лунен сеитбен календар за март 2026: Кога и какво да засадите

Благоприятни дни за сеитба през март 2026 г. според лунния календар

Март е решаващият момент да засадите разсад от домати на закрито, да засадите студоустойчиви зеленчуци и ароматни билки на открито, както и да започнете с подготваката на почвата за голямото пролетно засаждане. Това е месецът, в който се полага основата за бъдещата реколта.

Краят на март е златното време за засаждане на първите култури на открито. Най-добрите дни са засаждане на следните култури са съответно:

моркови - 27, 28, 29, 30, 31 март

репички - 27, 28, 29, 30 март.

ранни репички - 27, 28, 29 март

магданоз и копър - 1, 2, 3, 19, 20, 27, 28 март

маруля - 1, 2, 3, 19, 20 март

разсад от лук - 27, 28, 29, 30 март

пролетен чесън - 27, 28, 29 март

грах и боб - 1, 2, 3, 19, 20 март

ранни картофи - 27, 28, 29, 30, 31 март

В защитена почва работата започва по-активно. За стабилен растеж изберете следните дати за засаждане в оранжерия:

домати (засаждане на разсад) - 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 март

краставици (семена) - 1, 2, 3, 19, 20 март

пипер (засаждане на разсад) - 1, 2, 3, 7, 8, 19, 20 март

патладжан (засаждане на разсад) - 1, 2, 3, 7, 8 март

маруля и спанак - 1, 2, 3, 19, 20 март

Засаждане на разсад на перваза на прозореца през март 2026

Ето кои култури кога трябва да бъдат засадени през март:

късно зеле - 7, 8, 15, 16, 19, 20 март

тиквички - 1, 2, 3, 7, 8 март

тиква - 1, 2, 3, 7, 8 март

цветя (астри, цинии) - 1, 2, 3, 7, 8, 15, 16 март

невен - 7, 8, 15, 16 март

Кога трябва да засадите семената на открито

Дати, когато си струва да се въздържате от сеитба са 9, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 25 и 26 март 2026 г. Най-интензивният период е 10–12 март, защото новолунието пада на 11-ти . По това време енергията на растенията е сведена до минимум: семената покълват бавно и неравномерно, разсадът се адаптира по-бавно, а младите издънки се образуват отслабени.

9, 13 и 14 март се открояват като специални дни – това са преходни фази на Луната или нейното присъствие в така наречените неплодородни знаци. Култури, засадени в тези дни, често изостават в растежа си, по-податливи са на болести и е по-малко вероятно да дадат обилна реколта.

