Как Персийската империя променя цивилизацията и до днес

Казва се, че историята се пише от победителите. Когато обаче става въпрос за древния свят, може би е по-точно да се каже, че историята се пише от историците, пише американското издание Big Think.

Мнозина са склонни да смятат Древна Гърция за родното място на историята като научна дисциплина, макар че и Китай има сериозни основания да претендира за подобна роля. Именно Херодот и Тукидид поставят началото на историческия метод - опит за документиране на реални събития, а не за пресъздаване на митологични истории за магически създания, капризни богове и герои, почитани в различни селища. От разказите на древногръцките автори научаваме за Персийската империя, често представяна като държава на разпуснати, покварени и корумпирани владетели, стремящи се единствено към завоевания и поробване на съседните народи.

Този негативен образ на Персия се запазва в продължение на векове благодарение на евроцентричния модел на образование и на т.нар. "вигско" тълкуване на историята, което проследява развитието на цивилизацията по линия от Гърция и Рим, през средновековна Европа и Британската империя, до съвременните Съединени щати.

Когато историците започват да обръщат внимание и на останалия свят, възниква друг проблем - западните учени разполагат с ограничен брой първични източници за изучаването на Персия. Съществуват малко преводи от староперсийски, а още по-малко оригинални текстове. Дори днес онлайн книжарниците предлагат несравнимо повече литература за Древна Гърция и Рим, отколкото за Персийската империя.

А Персия е била една от най-влиятелните цивилизации на древния свят. Ако разговаряте с иранец, вероятно ще чуете колко голям е приносът на персийската култура към развитието на човешката цивилизация. Това е и една от причините съвременен Иран да пази толкова силно историческо самосъзнание.

Какво всъщност е дала Персийската империя на света? Това е държавата, която в своя разцвет обхваща териториите на днешен Иран, Египет, Турция, както и части от Афганистан и Пакистан. Струва си да се отбележат поне пет достижения на персите, чието влияние се усеща и днес.

Всички пътища водят към Персеполис

Пътищата съществуват още от най-дълбока древност. Те са познати в Египет и Шумер, а калдъръмени настилки са използвани още в ранните градски цивилизации. Именно персите обаче изграждат една от първите мащабни и добре организирани пътни системи в света - Царския път.

По време на династията на Ахеменидите (550-330 г. пр.н.е.) е създадена мрежа от пътища с дължина над 2500 километра. Тя свързва отдалечените провинции с процъфтяващата столица Персеполис. По-късно римляните, прочути със своята пътна инфраструктура, до голяма степен следват персийския пример.

Подобна пътна мрежа е била жизненоважна за функционирането на една организирана и интегрирана империя. Без развита инфраструктура повечето древни държави биха останали временни съюзи от покорени територии и васални владения.

Системата на сатрапиите

Причината пътищата да имат толкова важно значение за Персия се крие в мащаба на самата империя. Тя не е била просто военна сила, управлявана чрез завоевания, а добре организирана държава с развита администрация, бюрократични институции и функциониращ политически модел.

Основата на това управление била системата на сатрапиите. Сатрапът представлявал местен управител, назначаван от върховния владетел. Той разполагал с определени правомощия да взема решения в интерес на империята, но оставал под постоянния контрол на централната власт.

Персийската империя се състояла от приблизително 20 сатрапии и обхващала около 5 милиона квадратни километра. Подобна структура не означавала пълна децентрализация, а по-скоро внимателно балансиран модел между местното управление и централния контрол. Именно заради тази административна организация Персия често е определяна като една от първите истински държави в историята.

Писма до Дарий

Персите създават и официална държавна пощенска служба, известна като "чапар хане". Писмени и куриерски услуги съществували и преди това при египтяните и асирийците, но при управлението на Дарий I (548-486 г. пр.н.е.) се появява една от първите организирани системи от пощенски станции за предаване на съобщения.

Персийските куриери се придвижвали на коне между специално изградени станции, разположени на приблизително час път една от друга. Там те сменяли конете си и продължавали незабавно напред. Тази организация позволявала бързо, сравнително сигурно и ефективно предаване на информация на огромни разстояния - нещо изключително важно за управлението на толкова голяма държава.

Толерантността в Персийската империя

По време на управлението на Ахеменидите на завладените народи често било позволявано да запазят своите религиозни вярвания и културни традиции, стига те да не застрашават стабилността на империята. Персийската държава се простирала на три континента и обединявала различни етноси, езици и религии.

В културната среда на Персеполис не било необичайно представители на различни религиозни общности - например евреи и зороастрийци - да съжителстват и обменят идеи. Зороастризмът, официалната религия на Персия, се смята за една от най-старите монотеистични религиозни традиции в света.

Тази относителна религиозна и културна търпимост допринасяла за развитието на науката, философията и търговията в големите персийски градове. За разлика от някои други древни империи, които често налагали собствените си религиозни практики на покорените народи, персите обикновено проявявали по-гъвкав подход към местните традиции.

Зелени пространства и градини

Наличието на градина или вътрешен двор в близост до дома вероятно също дължи много на персийската култура. Египтяните имали оазиси, а вавилонците - прочутите висящи градини, но именно персите превръщат градинарството в широко разпространена част от ежедневния живот на заможните хора.

За тях градината била символ на хармония и своеобразен "рай на земята". Персийските градини, известни като чахар багхове, често включвали разнообразна растителност, водни канали и сенчести пространства за почивка и разговори. Те се превърнали в място за срещи, търговски преговори и съзерцание.

По-късно този модел оказва силно влияние върху ислямските градини в Ал-Андалус в Испания и върху градините на Моголите в Индия.

Според древните източници римският пълководец Лукул останал впечатлен от персийските градини по време на дипломатическа мисия в Мала Азия. След завръщането си в Рим той въвежда елементи от тази традиция в своите прочути "Градини на Лукул", а впоследствие идеята се разпространява из цяла Европа.

Персия и наследството ѝ

Персия оставя значителна следа в развитието на света. В продължение на векове тя е един от политическите и културните центрове на древността. Исторически погледнато, това е една от първите империи, опитали да обединят множество различни народи в рамките на единна държава.

Пътищата, пощенската система и административният модел, създадени от персите, по-късно са възприети и доразвити от други велики държави, включително Римската империя и Абасидския халифат.

Макар често да остава в сянката на Древна Гърция и Рим в западните исторически изследвания, Персия има значителен принос към развитието на много от елементите на съвременната цивилизация.

Автор: Джони Томсън за Big Think

Превод: Ганчо Каменарски