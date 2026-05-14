14 май в историята: България се включва в изготвянето на Варшавския договор

14 май 2026, 7:45 часа 656 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

14 май 1955 г.: България участва във Варшавското заседание

На този ден през 1955 година по време на Варшавското съвещание България участва в създаването на Военно-политическата организация на Варшавския договор. Страната ни участва в изготвянето на договора заедно с Албания, ГДР, Полша, Румъния, СССР, Унгария и Чехословакия.

Сключеният Варшавски договор е със срок от 20 години. В него е заложено условие за автоматичното му продължаване за следващите 10 години само ако не е извършено денонсиране 1 година преди изтичане на първоначалния срок.

България заедно с другите държави участнички се задължава да спазва Устава на ООН, според който всички спорове в международните отношения трябва да се разрешават с мирни средства, без да се използва сила.

Политическият консултативен комитет е учреден като висш ръководен орган на съюза. За главнокомандващ на създаденото обединено командване на въоръжените сили е назначен маршалът на СССР - И. С. Конев.

Създаването на Комитет на министрите на отбраната, Комитет на министрите на външните работи и Обединен секретариат се случва малко по-късно.

На 28 май 1955 г. Народното събрание у нас ратифицира сключения договор, според който държавите, участващи в него, се задължават да си оказват взаимни консултации по важни международни въпроси, а също така и военна помощ в случай, че някоя от тях бъде нападната от друга държава.

Варшавският договор влиза в сила на 5 юни 1955 г. след като са предадени ратификационните грамоти.

След 1962 г. Албания излиза от договорните рамки. Тя обявява неговата денонсация 6 години по-късно. Въпреки декларациите съюзът многократно използва въоръжени сили и насилствени методи за постигане на целите си.

Пример за това е намесата на Съветския съюз във вътрешните работи на Унгария през 1956 година, когато СССР потушава въоръжения бунт на унгарския народ срещу комунизма. Две години по-късно страните членки на Варшавския договор, без Румъния, изпращат войски в Чехословакия с цел спиране на започналия демократичен процес. 

Докато договорът съществува, неговите обединени въоръжени сили са използвани за поддържане на напрежението между Източна и Западна Европа. На 1 юли 1991 г. Варшавският договорът е окончателно прекратен.

Таня Станоева
