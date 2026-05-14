Срещата на Тръмп със Си Дзинпин: Първи думи и пожелания (ВИДЕО)

14 май 2026, 7:37 часа 705 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Можем ли, в интерес на благополучието на нашите два народа и бъдещето на човечеството, да изградим заедно по-светло бъдеще за двустранните ни отношения?". Този въпрос постави китайският авторитарен президент Си Дзинпин по време на дългоочакваната си среща с американския си колега Доналд Тръмп, който дойде на официална визита в Китай. Дзинпин предупреди, че в момента в световен мащаб върви "трансформация", невиждана от век - международната ситуация е турбулентна, а светът е на кръстопът - Още: Посрещнаха Тръмп с цветя в Пекин, той докара "две трети от БВП на Китай" в лицето на технологични гиганти (ВИДЕО)

Същевременно Тръмп отговори, че за него е чест да бъде в Китай заедно със Си Дзинпин. И увери, че отношенията между САЩ и Китай ще бъдат толкова добри, колкото никога досега, като поиска развитието на тези отношения в икономическата сфера да бъде на базата на "пълна реципрочност". Тръмп разказа и, че винаги като имало проблеми между двете държави и Си му се обаждал, проблемите бързо били решавани, като похвали своята делегация и че довел със себе си представителите на най-силните американски компании, които "искат да правят бизнес":

Отделно Тръмп изрично похвали Си като "велик лидер" и че го казвал "на всеки" - американският президент даже стигна дотам да заяви, че казва винаги истината, макар понякога хората да не харесвали, че нарича Си "велик лидер". Той изрази възхита и от посрещането, особено от децата, които го приветстваха до Air Force One:

"Винаги съм вярвал, че нашите две страни имат повече общи интереси, отколкото различия. Успехът на едната е възможност за другата, а стабилните двустранни отношения са добри за света. Китай и Съединените щати могат както да спечелят от сътрудничество, така и да загубят от конфронтация. Трябва да бъдем партньори, а не съперници. Трябва да си помагаме взаимно да успеем, да просперираме заедно и да намерим правилния начин, по който големите държави да се разбират в новата ера", подчерта Си Дзинпин - ОЩЕ: Тръмп пристига при Си с армия от бизнес лидери и едно голямо искане

Доналд Тръмп Си Дзинпин среща Тръмп Си
Ивайло Ачев Редактор
