Срещата на Тръмп със Си Дзинпин: Първи думи и пожелания (ВИДЕО)

"Можем ли, в интерес на благополучието на нашите два народа и бъдещето на човечеството, да изградим заедно по-светло бъдеще за двустранните ни отношения?". Този въпрос постави китайският авторитарен президент Си Дзинпин по време на дългоочакваната си среща с американския си колега Доналд Тръмп, който дойде на официална визита в Китай. Дзинпин предупреди, че в момента в световен мащаб върви "трансформация", невиждана от век - международната ситуация е турбулентна, а светът е на кръстопът - Още: Посрещнаха Тръмп с цветя в Пекин, той докара "две трети от БВП на Китай" в лицето на технологични гиганти (ВИДЕО)
Can we, in the interest of the well-being of our two peoples and the future of humanity, build a brighter future together for our bilateral relations? pic.twitter.com/yoVAQUsY7N
Currently, transformation not seen in a century is accelerating across the globe and the international situation is fluid and turbulent.
The world has come to a new crossroads. pic.twitter.com/BQ58YBy7IG
Същевременно Тръмп отговори, че за него е чест да бъде в Китай заедно със Си Дзинпин. И увери, че отношенията между САЩ и Китай ще бъдат толкова добри, колкото никога досега, като поиска развитието на тези отношения в икономическата сфера да бъде на базата на "пълна реципрочност". Тръмп разказа и, че винаги като имало проблеми между двете държави и Си му се обаждал, проблемите бързо били решавани, като похвали своята делегация и че довел със себе си представителите на най-силните американски компании, които "искат да правят бизнес":
It’s an honor to be with you. It’s an honor to be your friend, and the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. pic.twitter.com/CqXD6DQSlq
Отделно Тръмп изрично похвали Си като "велик лидер" и че го казвал "на всеки" - американският президент даже стигна дотам да заяви, че казва винаги истината, макар понякога хората да не харесвали, че нарича Си "велик лидер". Той изрази възхита и от посрещането, особено от децата, които го приветстваха до Air Force One:
You are a great leader. I say it to everybody, that you are a great leader. Sometimes people don’t like me saying it, but I say it anyway because it’s true.
I only say the truth. pic.twitter.com/hmAWFbFqNQ
Chinese children are also welcoming Trump to China. pic.twitter.com/M9Sj2XpiXd— Clash Report (@clashreport) May 14, 2026
"Винаги съм вярвал, че нашите две страни имат повече общи интереси, отколкото различия. Успехът на едната е възможност за другата, а стабилните двустранни отношения са добри за света. Китай и Съединените щати могат както да спечелят от сътрудничество, така и да загубят от конфронтация. Трябва да бъдем партньори, а не съперници. Трябва да си помагаме взаимно да успеем, да просперираме заедно и да намерим правилния начин, по който големите държави да се разбират в новата ера", подчерта Си Дзинпин - ОЩЕ: Тръмп пристига при Си с армия от бизнес лидери и едно голямо искане
I always believed that our two countries have more common interests than differences.
Success in one is an opportunity for the other, and a stable bilateral relationship is good for the world.
China and the United States both stand to gain from cooperation and… pic.twitter.com/cQAxLusCZc
🇨🇳🇺🇸 Trump and Xi Jinping have begun talks in Beijing
Key statements from both sides:
▪️ Trump said US-China relations could reach an “unprecedented level” and become “better than ever before.”
▪️ The US president called Xi Jinping a “great leader” and said it is “an honor to… pic.twitter.com/dWITDcNU90