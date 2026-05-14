В България има много случаи на хантавируси, това не е непознато: Доц. Пишмишева разказва

"Всеки вид хантавирус има предпочитан гризач". В България хантавируси има, има и болни от тях - най-вече случаи излизат в Пазарджишка област, но не само - в Смолян, Разград също. Това заяви доц. д-р Мария Пишмишева, ръководител на инфекциозното отделение на МБАЛ Пазарджик, с уточнение пред сутрешния блок на БНТ - за последната година в Пазарджишка област е имало над 100 случая, 27 са лекувани в болница, смъртни случаи няма. Напълно възможно е да се изкара хантавирус с много леки клинични симптоми, посочи доц. Пишмишева.

Опасното проявление на хантавирусите е хеморагичната треска. Няма как да изболедуваш хантавирус без да разбереш т.е. без никакви симптоми. Извън щама "Андес" обаче няма известен на науката хантавирус, който да се продава от човек на човек, а в България този щам липсва, той е характерен за Южна Америка, за Аржентина.

Като цяло мъжете боледуват 4 пъти повече от жените от хантавируси, просто защото имат по-чест контакт с гризачи. Предаването става посредством секрети - затова е важно храната и водата, когато ходим в гората, да бъдат изолирани, да се носят в затворени кутии. Оздравяването е пълно, може обаче в период на няколко месеца да има например косопад поради психологически причини.

Глобален риск от пандемия от "Андес" няма, категорична беше д-р Пишмишева.

