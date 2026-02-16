Като наблюдател: ЕК с участие в Съвета за мир на Тръмп

Европейската комисия ще бъде представена на свиканото тази седмица във Вашингтон заседание на Съвета за мир, основан от президента на САЩ Доналд Тръмп, от еврокомисаря за Средиземноморието Дубравка Шуица. Това съобщи говорител на Комисията на пресконференция в отговор на въпроси.

ОЩЕ: Гърция измисли как да участва в Съвета за мир на Тръмп

Помолен да коментира дали ЕК е съгласувала това решение с държавите от ЕС, говорителят посочи, че върховният представител по външната политика и сигурността Кая Калас е в контакт с всички свои европейски колеги. Той уточни, че ЕК няма да бъде член на Съвета за мир и не отрече съобщенията, че ще придобие статут на наблюдател.

По неговите думи Шуица ще участва в онази част от предстоящото заседание, посветена на Газа. "Участваме заради дългосрочния ангажимент за прекратяване на огъня в Газа, присъединяваме се към международните усилия за възстановяването на района", поясни той, цитиран от БТА.

ОЩЕ: Съветът за мир дава милиарди за възстановяване на Ивицата Газа

Говорителят съобщи, че следващата седмица в Брюксел външните министри от ЕС ще обсъдят с върховния представител за Газа в Съвета за мир Николай Младенов възможностите на Еропейския съюз да допринесе за мирния план. "Готови сме да сътрудничим с ООН в прилагането на плана за мир", добави той.