Членът на президентството на Босна и Херцеговина Денис Бечирович заяви след срещата си със заместник-генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, че Босна и Херцеговина е изпълнила формалните изисквания за изпращане на покана за членство, като подчерта, че интеграцията в НАТО остава стратегическа цел на външната политика на страната, предаде хърватската медия "Индекс".

По време на срещата на членовете на Президентството на Босна и Херцеговина - Бечирович, Желко Комшич и Желка Цвиянович с Шекеринска в Мюнхен обсъдиха актуални въпроси, свързани със сигурността и политиката, както и сътрудничеството на Босна и Херцеговина с НАТО.

Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска подчерта важността на продължаващото сътрудничество между Босна и Херцеговина и НАТО, се казва в изявлението. Тя приветства приемането и представянето на Програмата за реформи на Босна и Херцеговина за 2025 г.

Потвърджението за прага на НАТО

Бечирович заяви, че неотдавнашното приемане и представяне на най-новата Програма за реформи на Босна и Херцеговина е най-доброто потвърждение, че Босна и Херцеговина е на прага на НАТО, като успешно използва Плана за действие за членство (MAP) като най-високо ниво на сътрудничество между Алианса и Босна и Херцеговина.

Следователно, всички формални условия са изпълнени, за да може Босна и Херцеговина да получи покана за членство в НАТО възможно най-скоро, се казва в изявление от офиса на Бечирович.

Бечирович подчерта, че укрепването на щаба на НАТО в Сараево чрез откриването на политическия отдел допълнително потвърждава силната връзка на Босна и Херцеговина с Алианса.

Алиансът - стратегическата цел на БиХ

По време на срещата членът на Президентството на Босна и Херцеговина подчерта, че пълноправното членство на Босна и Херцеговина в НАТО е една от стратегическите цели на външната политика на държавата, като подчерта, че интеграцията в НАТО представлява важна рамка за дългосрочна сигурност, стабилност и укрепване на отбранителните способности на Босна и Херцеговина.

Бечирович подчерта важността на продължаването на реформите в сектора на отбраната и сигурността, както и на по-нататшното укрепване на сътрудничеството между Босна и Херцеговина и НАТО, включително подкрепа за развитието на капацитета на въоръжените сили на Босна и Херцеговина и подобряване на оперативната съвместимост със силите на НАТО. ОЩЕ: Додик запя нова песен след визитата си в САЩ: Министрите му подкрепят всичко за НАТО