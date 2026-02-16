Защо Русия премести изтребителите си Су-57 на китайската граница (СНИМКИ)

Русия е преместила по-голямата част от най-новите си изтребители от пето поколение Су-57 чак във военновъздушната си база "Дземги" в Хабаровския край в Далечния изток. Това е регион в крайната източна част на страната, опиращ в Охотско море - съответно това е възможно най-отдалечената от Украйна част на Руската федерация като разстоянието е над 6000 км по въздушна линия. Преместването се потвърждава от сателитни изображения, публикувани от OSINT анализатора AviVector в социалната мрежа Х, който отбелязва, че това е рекорден брой руски изтребители на това място. Цитира го сайтът The ​​National Interest.

Според изображенията, в базата в момента са разположени 15 самолета Су-57, 18 Су-35С, три МиГ-31БМ и два Ми-8. Като се има предвид, че Русия разполага с приблизително 20-25 броя Су-57, това означава, че в момента в "Дземги" се намира почти три четвърти от целия ѝ флот.

Още: Украинците си "харесаха" летище "Белбек" в Крим: Руски Су-27 попаднаха в серията от удари (СНИМКИ)

Новината породи слухове в социалните медии, че преместването на изтребителите може да е предупреждение към Пекин или евентуално опит за натиск върху Япония. Според анализаторите от сайта обаче по-вероятната причина е чисто техническа - в района се намира самолетният завод "Гагарин" (в Комсомолск-на-Амур), така че част от самолетите може би са прехвърлени там за подмяна на части или модернизация.

Втората възможна причина е, че Русия иска да защити изтребителите си от украинските удари, което се обяснява и с изключително ниския темп на производство на нови машини, което прави загубата дори на един самолет много сериозен удар.

Изтребител Су-30 се разби в Русия (ВИДЕО)

Само че защитавайки самолетите си Русия по този начин се лишава от възможността и да ги използва за атаки срещу Украйна, е другото логично заключение.

И Япония вдигна изтребители заради руски бомбардировачи

🔻 Satellite images of 🇷🇺 Dzyomgi Airport as of February 9, 01:57 UTC



The air base housed 15 Su-57 (Felon), 18 Su-35S (Flanker-E), 3 MiG-31BM (Foxhound), and 2 Mi-8 (Hip).



Satellite imagery captured a record number of Su-57 in the open air for the first time.



Today, the United… pic.twitter.com/mwb2lMvbRK — AviVector (@avivector) February 9, 2026