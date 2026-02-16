Блаженство и наслада във “Виктория СПА”

“Виктория СПА” - Хотел Рамада София предлага на своите гости чудесна възможност да се потопят в оазис на удоволствие и релакс. Клиентите могат да се насладят на обширен закрит плувен басейн с размери 25 на 12 метра. Той включва вградено джакузи и детски басейн, специално предназначен за най-малките. Температурата на водата е поддържана на приятните 29.3°C през лятото. А зимата достига 30°C, за да осигури топлина, дори през най-студените месеци. Местоположението е централно, а работното време удобно - от 07:00 до 22:00 часа.

Летният сезон е любим на клиентите - очаква ги красива градина. Питейният бар, разположен в нея, гарантира освежаваща глътка щастие заради богатата селекция от ароматни напитки и закуски. Има и радостна новина за родителите. През целия ден комплексът предоставя чудесна възможност на децата да се включат в тренировъчни сесии по плуване. С помощта на трима инструктори те не само ще усъвършенстват уменията си, но и ще създадат ценни приятелства. Басейнът предлага и групови занятия по аква спининг, водна гимнастика, водна рехабилитация и др. А близо до него е и добре оборудван фитнес с професионални треньори, които изготвят индивидуални програми.

За любителите на СПА процедурите „Виктория СПА“ предлага и съответните удоволствия. В термалната зона ще откриете солна сауна, финландска сауна и парна баня, известни със своите лечебни свойства. Тук се намира също и най-голямата турска баня хамам в София, истинска наслада за сетивата. За клиентите, които търсят усамотение, луксозният ВИП СПА апартамент е перфектното място. Там ги очаква собствена релакс зона със следния интериор: кресла за рефлексотерапия, романтично джакузи за двама и легло за тай масаж.

Възможностите за удоволствия не спират дотук. Азиатски процедури, извършвани от азиатски терапевти - сред тях попадат терапия с вулканични камъни, хидратиращ масаж с алое вера, топъл билков масаж и още много други. Така клиентите гарантирано ще се освободят от напрежението и ще поглезят тялото си. А козметичните и фризьорските услуги са още едно бижу, което предразполага посетителите да се погрижат за себе си в уютната обстановка на СПА центъра.

бул. княгиня Мария Луиза 131

+359 895 792 938

https://victoria-spa.com