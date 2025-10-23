Войната в Украйна:

Теменужка Петкова за бюджета: Призовавам за още малко търпение (ВИДЕО)

23 октомври 2025, 12:11 часа 549 прочитания 0 коментара
Призовавам за още малко търпение. Това каза днес министърът на финансите Теменужка Петкова пред медиите в парламента във връзка с бюджет 2026. По думите й бюджетната процедура е в ход, а до края на месец октомври бюджетът трябва да бъде внесен в Народното събрание. Припомняме, че по закон бюджетът трябва да бъде внесен в срок до 31 октомври, като този за следващата година ще е първият бюджет в евро, заради приемането на България в Еврозоната от 1 януари 2026 г.

Данъците в България

Припомняме, че наскоро Фискалният съвет заговори за вдигане на данъците, като обяви, че, ако продължи сегашната стратегия за значителното нарастване на текущите разходи и поддържането на максимално разрешен бюджетен дефицит от 3% от БВП ще възникне необходимостта от съществено повишаване на бюджетните приходи.

"Данъците в България остават непроменени, пред правителството не стои подобна задача нито за тази, нито за следващата година", подчерта министър Теменужка Петкова през септември. 

Синдикатите искат ръст на заплатите

КНСБ настоя в бюджета за 2026 година да се заложи ръст на заплатите в обществения сектор с 10%, като това да стане диференцирано в зависимост от това кои сектори са останали недофинансирани през тази година. ОЩЕ: По-добре за бюджета е кабинетът да падне: Асен Василев обвини ГЕРБ в рекорден дефицит (ВИДЕО)

Деница Китанова
