Теменужка Петкова за бюджета: Призовавам за още малко търпение (ВИДЕО)

Призовавам за още малко търпение. Това каза днес министърът на финансите Теменужка Петкова пред медиите в парламента във връзка с бюджет 2026. По думите й бюджетната процедура е в ход, а до края на месец октомври бюджетът трябва да бъде внесен в Народното събрание. Припомняме, че по закон бюджетът трябва да бъде внесен в срок до 31 октомври, като този за следващата година ще е първият бюджет в евро, заради приемането на България в Еврозоната от 1 януари 2026 г.

Данъците в България

Припомняме, че наскоро Фискалният съвет заговори за вдигане на данъците, като обяви, че, ако продължи сегашната стратегия за значителното нарастване на текущите разходи и поддържането на максимално разрешен бюджетен дефицит от 3% от БВП ще възникне необходимостта от съществено повишаване на бюджетните приходи.

"Данъците в България остават непроменени, пред правителството не стои подобна задача нито за тази, нито за следващата година", подчерта министър Теменужка Петкова през септември.

Синдикатите искат ръст на заплатите

КНСБ настоя в бюджета за 2026 година да се заложи ръст на заплатите в обществения сектор с 10%, като това да стане диференцирано в зависимост от това кои сектори са останали недофинансирани през тази година.