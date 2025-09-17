Войната в Украйна:

По-добре за бюджета е кабинетът да падне: Асен Василев обвини ГЕРБ в рекорден дефицит (ВИДЕО)

"Преди малко г-н Борисов тук каза, че дефицитът може да достигне 8%, ако падне правителството. Всъщност дефицитът може да стигне 8%, ако не падне правителството. Това коментира лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента във връзка с предупреждението на лидера на ГЕРБ, че при евентуално сваляне на правителството ще има "ужасен бюджет" с дефицит от 8 процента на фона на влизането на България в еврозоната. 

"Можачите от ГЕРБ и касичките"

Той обърна внимание, че няма данни за август, защото Министерство на финансите под ръководството на Теменужка Петкова е спряло да публикува данните.

"Към края на юли, тъй като данните за август още не са излезли, можачите от ГЕРБ докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лв. За сравнение, когато аз бях министър, дефицитът едната година нямаше, другата година пак нямаше. Това да имаш дефицит от над 4 млрд. лв. към края на юли, което е 2%, означава, че ще е много трудно, да не кажа невъзможно да се вместим в 3-процентовата рамка", смята Василев. 

Той обърна внимание, че управляващите твърдят, че за дефицита били виновни пенсиите, заплатите, като поясни, че дългът, който е изтеглен е над 18 млрд. лв, въпреки че за пенсии и заплати са нужни 6 млрд. лв, а 3 млрд. лв. за стари дългове.

Той изтъкна, че едни 9 млрд. лв. са изтеглени и са напълнени по думите му в касички като ББР и БЕХ. Според него за това не може да се върже цялата финансова поитика. "За да поддържат целия репресивен апарат и за да ограбват българските граждани - са взели 9 млрд. лв.", добави още Василев. 

Вотът на недоверие и Пеевски

Асен Василев обърна внимание, че областният управител на Разград продължава да бъде областен управител, което по думите му означава, че правителството е на Пеевски. "Той, разбира се, ще иска да го държи максимално дълго. Въпросът е дали българският народ и опозицията ще му позволят", добави още Василев. ОЩЕ: Пеевски обеща пълен мандат на правителството (ВИДЕО)

ВМЗ - Сопот и сигнала на Радев

В контекста на инвестицията на "Райнметал" във ВМЗ - Сопот и на фона на сигнала на президента Радев за нарушения там, Асен Василев каза, че е въпрос на управление на българската държава - тази инвестиция да се случи по най-добрия за България начин.

Той заяви, че не разполага с информация за търговските преговори, но се надява Министерство на отбраната и на икономиката да защитят максимално българския интерес. ОЩЕ: Борисов обвини Радев, че иска да саботира инвестицията на "Райнметал" (ВИДЕО)

