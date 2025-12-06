Лайфстайл:

Росен Желязков за българските евромонети: Готови сме!

06 декември 2025, 16:48 часа 457 прочитания 0 коментара
Росен Желязков за българските евромонети: Готови сме!

"Българските евромонети ще бъдат законно платежно средство в цяла Европа и ще носят български национални символи. По този начин страната ни ще бъде част от европейското културно и монетно наследство". Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който заедно с управителя на Българската народна банка Димитър Радев се запозна на място с производствения процес на българските евромонети в Монетния двор на БНБ.

Снимка: Правителствена информационна служба

Премиерът Желязков отбеляза, че всички евромонети имат еднаква лицева страна за цяла Европа, а на другата - национални символи, характерни за всяка страна членка на Еврозоната. В българската серия евромонети са включени утвърдени национални символи, личности и обекти от националната история и културното наследство на страната. На монетата с номинал 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски – български монах, духовник и просветител, автор на възрожденското произведение "История славянобългарска". Вдясно от изображението е изписано на кирилица "БЪЛГАРИЯ", а вляво са разположени надписът "ЕВРО" и годината на емисия "2025". Надписът по гурта на монетата на едната половина е "БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ", а на другата – обърнато е изписан същият надпис.

Още: Желязков няма данни за спекулативно повишаване на цените заради еврото

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Монетата с номинал 1 евро представя образа на свети Иван Рилски - духовен водач, отшелник и чудотворец, считан за небесен закрилник на българския народ. Монетите с номинал 50, 20, 10, 5 и 2 цента носят изображението на Мадарския конник – скален релеф от VIII век, включен в Списъка на световното културно наследство.

Снимка: Правителствена информационна служба

Министър-председателят Росен Желязков и управителят на БНБ се увериха на място, че Монетният двор на банката работи на изключително високо ниво и е въведен 24-часов производствен процес. Това гарантира качеството на монетите и достатъчни количества. "Готови сме напълно. С отсечените у нас евромонети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас. Това е важна стъпка към успешно икономическо и социално развитие на страната ни", подчерта още премиерът.

Още: Липса на стартови евромонети: Омбудсманът със сигнал до БНБ

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев заяви, че подготовката на банковия сектор и на Монетния център за въвеждането на еврото се осъществява по план. "Монетният център работи на пълен капацитет, осигурени са достатъчни количества евромонети. Ще има достатъчно монети – както в първоначалния пакет, така и впоследствие. Няма място за притеснения", увери Димитър Радев, съобщават от правителствената информационна служба.

Още: Кристин Лагард: Българските евромонети вече пътуват из еврозоната (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
евро Росен Желязков евромонети
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес