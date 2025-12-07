След атаките в Черно море: Скочиха цените на корабните застраховки

Цените на застраховките за кораби, транспортиращи стоки в Черно море, са се утроили през последния месец и се очаква да продължат да се покачват след скорошните украински атаки срещу танкери и пристанища в региона, съобщават застрахователни брокери, цитирани от "Файненшъл таймс". Цената на застраховката "военен риск" за кораби, плаващи през Черно море - критична търговска зона за стоки като зърно и петрол - скочи след атаки на украинските специални части върху инфраструктура, включително руското пристанище Новоросийск.

Скок на цените до 250%

Застрахователните цени са се повишили от около 0,25 до 0,3% от стойността на кораба в началото на ноември до между 0,5 и 0,75% тази седмица, каза пред финансово издание Маркъс Бейкър, ръководител на отдела за морски и товарни превози в брокерската компания Marsh. Това е довело до покачване на цените дори до 250%.

Според застрахователен брокер в друга фирма, цените за техните клиенти са се повишили с повече от 200%.

Бейкър каза, че най-рязкото увеличение е било в руските райони на Черно море, което граничи и със страни, включително Украйна, Грузия и Турция.

"Русия ще ескалира нещата в Украйна, така че вероятно ще видим по-нататъшно увеличение на рисковите ценови ставки в региона", посочи той.

Украйна наскоро атакува кораби от така наречения руски сенчест флот от петролни танкери, които Москва използва, за да избегне западните санкции, наложени след пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г.

Преди седмица украински дронове удариха два санкционирани танкера - Kairos и Virat, край черноморските брегове на Турция като част от засилена кампания за оказване на натиск върху Москва. Танкерът Midvolga 2 също беше атакуван, съобщиха турските морски власти във вторник, въпреки че Киев заяви, че "няма нищо общо с този инцидент".

Междувременно цените са се повишили най-рязко за свързаните с Русия танкери, съобщи застрахователният брокер на стоки, следвани от свързаните с Русия кораби, превозващи насипни зърнени товари.

Един експерт по морска сигурност, който поиска да остане анонимен, каза, че ударите са разтърсили собствениците на танкери, които са били загрижени, че дори кораби, извършващи "легитимна търговия", са били обект на атаки.

Миналата седмица турски петролен танкер беше повреден от четири експлозии край бреговете на Сенегал. След атаката, базираният в Истанбул собственик Besiktas Shipping заяви, че ще спре всички "плавания, свързани с Русия".

Атаката може да е била украински опит да се подкопае търговията на собствениците на танкери с Русия, каза Бейкър, добавяйки, че участието на Украйна в инцидента в Сенегал не е потвърдено.

Експертът по морска сигурност заяви, че корабособствениците се притесняват, че ескалацията може да подтикне Русия да отмъсти, като удари украинския износ по море на амоняк и зърно.