Важна среща за бюджета в НОИ и НЗОК

Очаква се надзорните съвети на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и на Националния осигурителен институт да обсъдят проектите на бюджети на Касата и на държавното обществено осигуряване догодина, предаде БТА. Това стана известно на брифинг в Министерството на финансите на 5 декември след среща, на която синдикатите, работодателските организации и правителството постигнаха съгласие по основните параметри на проектобюджета за 2026 г..

По думите на финансовия министър Теменужка Петкова в понеделник ще заседава Националният съвет за тристранно сътрудничество, а след това и Министерският съвет, като целта е проектобюджетът да бъде внесен в Народното събрание в понеделник следобед. По думите ѝ през почивните дни ще има работа по проектобюджетите на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса, които трябва на свои надзори да одобрят това, за което е постигната договореност.

Поправеният бюджет 2026

Министерството на финансите публикува вече на своята страница основните параметри на преработената план-сметка на държавата за следващата година.

Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП), изразен като дял от БВП, през прогнозния период 2026-2028 г. е дефицит от 3,0 процента от БВП през 2026 г., 2,8 процента от БВП - през 2027 г. и 2,4 процента от БВП - през 2028 г.

Размерът на приходите, помощите и даренията по КФП е съответно 50,402 млрд. евро през 2026 г. Размерът на общите разходи по консолидираната фискална програма е 54,051 млрд. евро през 2026 г.

В проектобюджета е заложено от 1 януари 2027 г. да се увеличава осигурителната вноска за фонд "Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) с 1 процентен пункт, а от 1 януари 2028 г. - с 2 процентни пункта. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро, а максималният за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2300 евро, за 2027 г. - на 2505 евро и за 2028 г. - на 2659 евро.

От 1 януари 2026 г. минималната работна заплата ще стане 620,20 евро, предвижда правителството. Догодина ще се запази политиката по доходите за педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното образование. През 2026 г. ще стартира програма за подкрепа на лекарите специализанти с осигурени средства в размер на 30 млн. евро.