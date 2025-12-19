Лайфстайл:

Испаният „AS“: Алавес и Бетис вече са отправили запитвания за Майкон, Левски е определил цена от 4 милиона евро

19 декември 2025, 13:38 часа 220 прочитания 0 коментара

Бъдещето на един от основните футболисти на Левски Майкон продължава да бъде доста неясно. Бразилският краен защитник се представя отлично с екипа на „сините“ и привлече интереса на редица клубове от чужбина. Въпреки това наскоро се появиха информации, че ръководството на столичани не иска да се разделя с водещите си играчи, за да може тимът да гони титлата в Първа лига.

Левски не иска да продава водещи играчи, но добра оферта може да промени това

Испанският вестник „AS“ обаче излезе с информация, която може и да склони шефовете на Левски да продадат Майкон. Според изданието Алавес и Бетис вече са отправили официални запитвания за бразилеца като Левски е определил цена от 4 милиона евро. Вестникът смята, че сумата е приемлива и спокойно двата испански клуба могат да си позволят да я платят. Ако пък въпросните пари бъдат сложени на масата за преговори, но едва ли ръководството на „сините“ ще ги откаже.

Майкон Левски

Сумата няма да е проблем за Алавес и Бетис 

„В Испания отбори като Алавес и Бетис вече са отправили запитвания за Майкон. Левски е определил цена от 4 милиона евро. Интерес към бразилеца има и от клубове във Франция, Италия и арабските страни. Той е един от онези футболисти с достъпна цена, който може да се превърне в изгодна сделка на стегнат пазар като януарския“, се съобщава в информацията на вестник „AS“.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
