С рекордните 248 км/ч: Тол системата засече хиляди нарушения

От 7 септември до момента тол системата е засекла 49 291 нарушители на тътя. Това съобщи на брифинг Божидар Чакъров, началник отдел "Контрол и правоприлагане" в Националното тол управление във връзка с ефекта от тол камерите и засичането на средна скорост по пътните отсечки. В района Равадиново – Цалапица е засечен рекордьор с 248 км/ч, като това се е случило в тъмната част на денонощието.

ОЩЕ: Средната скорост – закон на хартия, мираж на пътя

Започва връчване на глобите

От Националното тол управление обясниха, че са сертифицирани 65 броя отсечки за средна скорост с тенденция да те да станат 100 до края на 2026 г.

Заместник-директорът на Главна дирекция "Национална полиция" Иван Маджаров посочи, че адаптирането на информационните системи между Агенция "Пътна инфраструктура" и МВР е приключило.

"От 26 ноември започнаха да се събират и данни за реализиране на административно-наказателна отговорност за нарушения свързани със средната скорост по пътищата", обясни той. И допълни, че започва връчването на фишове на нарушителите.

ОЩЕ: Всеки трети нарушител на средната скорост у нас е с чуждестранна регистрация

Главен инспектор Лъчезар Близнаков от "Пътна полиция" уточни, че много внимателно ще се преглеждат файловете с нарушителите, тъй като не може да се допуснат пороци в процеса. Той добави, че от 7 септември досега се забелязва подобрение при действията на водачите, като според него, след като започнат да получават своите глоби, ефектът ще бъде още по-голям.

Близнаков съобщи, че през изминалата седмица е проведена акция по контрола на товарни автомобили и автобуси. Проверени са 10 000 товарни автомобила и са установени около 2000 нарушения, включително са констатирани водачи под въздействието на алкохол и наркотици.