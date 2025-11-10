Украйна се нуждае спешно от около 60 млрд. долара

Недофинансираният бюджетен дефицит на Украйна за 2026 г. и 2027 г. е на стойност около 60 милиарда долара. Това съобщи днес заместник-министърът на финансите на страната Олександър Кава, цитиран от Ройтерс. Той допълни, че финансовото състояние на Украйна през 2026 г. се очаква да бъде по-сложно от това през тази година поради несигурността относно начините за покриване на бюджетния дефицит.

Преговори с партньорите

По думите на министъра Киев все още води преговори с партньорите си относно начините за осигуряване на необходимите средства.

Още: МВФ настоява Украйна да девалвира националната си валута

Европейският съюз (ЕС) се очаква да бъде основен финансов донор на Украйна след отказа на САЩ да се ангажират с продължаване на помощта. Страните от ЕС обаче, засега не успяха да се договорят за използването на замразените руски активи, с които да се гарантира отпускането на репарационен заем, покриващ нуждите на Киев за следващите 2 години.

Европейският съюз засилва натиска върху правителствата, които се колебаят да се съгласят за финансиране на Украйна да бъдат използвани замразените руски активи. Брюксел предупреди страните, че ако не принудят Русия да поеме разходите, ще трябва те да го направят сами.

План "Б" на ЕС към момента е съвместно заемане на средства от ЕС за Украйна, което на практика означава емитиране на еврооблигации.

Още: Berliner Zeitung: Украйна е пред фалит, има риск и за цяла Европа