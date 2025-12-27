МВР с важен съвет за обмяната на левовете в евро (ВИДЕО)

Не се доверявайте на непознати, които предлагат съдействие или по-добри условия за обмяна на левове в евро. Това предупреждават от полицията. Началникът на сектор „Измами“ в ГДНП, гл. инспектор Златка Падинкова, призовава гражданите да бъдат внимателни при предложения за превалутиране или обмен на левове в евро. Още: С нова касичка и джобни в евро: Как да обясним на децата промяната на валутата?

Да не се доверяваме на непознати и да не даваме пари

Снимка: iStock

Гл. инспектор Златка Падинкова, началник сектор „Измами“, ГДНП призова да не допускате непознати в дома си, които ви предлагат по-добър курс за обмен на валута. Да не давате пари на непознати, които се представят за служители на банки, пощи, полиция и други. Да не се подвеждате при предложение за съхранение на Вашите спестявания. Нито една институция не предлага подобна услуга срещу заплащане, посочи главен инспектор Падинкова.

Полицията призовава при съмнение за измама или друга злоупотреба гражданите незабавно да сигнализират на тел. 112 или да посетят най-близката структура на МВР.

На 27 декември касите на Българската народна банка (БНБ) работят извънредно заради засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети, предаде БНТ. Касите ще бъдат отворени в периода от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване. В касовия център на БНБ на ул. "Михаил Тенев" освен продажбата на стартови комплекти ще бъде възможна и обмяната на левове.

Всеки комплект съдържа общо 42 евромонети с българска национална страна на обща стойност 10 евро и 23 цента (20 лева).

От БНБ посочват, че мярката цели да осигури по-плавен преход към еврото и да допринесе за по-добрата информираност на гражданите преди официалното въвеждане на единната европейска валута. Едно физическо лице може да закупи до два броя от коплектите с евромонети.

