06 януари 2026, 22:22 часа 394 прочитания 0 коментара
Управителят на БНБ: Това е нова глава на паричната ни история

Управителят на БНБ Димитър Радев напомни, че приемането на еврото е продължение на път, по който България върви от много години. Гуверньорът обясни, че силата на парите не зависи от името им от изобразените символи, а от правилата, институциите и дисциплината, които стоят зад нея. Подчерта, че с еврото са запазени и всички български символи.

"Нашите нови пари не са загуба на идентичност, а потвърждаване на нашата идентичност по един много силен начин, който поне доскоро беше невъзможен. Отваряйки тази нова глава, това ще бъде нова глава на нашата парична история и аз съм силно убеден, че тази история ще бъде на стабилност и просперитет", заяви Димитър Радев, управител на Бъларската народна банка.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
евро БНБ Димитър Радев въвеждане на еврото
