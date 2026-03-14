Тръмп отхвърля посредническите усилия от Близкия изток за прекратяване на войната с Иран

Американският президент Доналд Тръмп отхвърля опитите на съюзниците от Близкия изток да договорят прекратяване на огъня с Иран. Така например, представители на Египет са се опитали да възобновят комуникациите. Въпреки че усилията им са били неуспешни, те са успели да осигурят известна военна сдържаност от съседните страни, засегнати от действията на Иран, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници.

Оман също многократно се е опитвал да установи диалог, но Белият дом е заявил ясно, че не е заинтересован, пише още агенцията.

Висш служител на Белия дом е потвърдил, че Тръмп е отхвърлил тези опити и е фокусиран върху продължаването на войната: „Той не е заинтересован в момента и ние ще продължим мисията с пълен капацитет. Този ден може да дойде, но не сега“, е заявил източникът.

Иран от своя страна също е отхвърлил опитите на няколко страни да договорят прекратяване на огъня, докато САЩ и Израел не прекратят въздушните си удари и не изпълнят исканията му, които включват окончателно прекратяване на атаките и изплащане на обезщетения. Липсата на интерес от Вашингтон и Техеран за спиране на военните действия показва, че и двете страни са настроени към продължителен конфликт, дори когато разширяващата се война причинява жертви сред цивилното население, а затварянето на Ормузкия проток от Иран води до рязко покачване на цените на петрола, заключава агенцията.

