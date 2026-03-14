Нетаняху с молба до Зеленски да разговарят за украинските дронове

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е поискал да проведе разговор с украинския си колега Володимир Зеленски относно сътрудничество при прехващането и свалянето на иранските дронове. За това информира израелското издание Ynet, като потвърждение на новината е дошло и от украинския посланик в Израел Евгений Корнийчук.

Израелската медия посочва, че искането е свързано с големия опит на украинците в обезвреждането на дроновете от типа "Шахед", произвеждани в Иран. Израел има интерес да си сътрудничи с Украйна в тази област.

Украинският посланик Корнийчук е пояснил, че разговорът за момента все още не се е състоял заради претоварения график на Зеленски, но очаква това да стане в началото на следващата седмица.

