20 август 2025, 14:09 часа 348 прочитания 0 коментара
Управителят на НОИ бе избрана за член на "Сребърния фонд"

Министерският съвет избра Весела Караиванова-Начева за член на Управителния съвет на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система ( т.нар. Сребърен фонд) в качеството ѝ на управител на Националния осигурителен институт (НОИ). Това съобщиха от правителствената пресслужба. 

Ръководството на "Сребърния фонд" се осъществява от Управителен съвет с осем членове. Негов председател е министърът на финансите, а заместник-председател - министърът на труда и социалната политика.

В края на юли парламентът избра Весела Караиванова-Начева за управител на НОИ и Ивайло Здравков – за подуправител. 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
НОИ Министерски съвет Сребърен фонд правителство информация 2025
