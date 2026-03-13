Как да активирате паричното растение със сребърна вода

В къщата има място, където трябва да се постави парично дърво, за да действа то, и ето какво трябва да направите, за да събудите силата на красулата да привлича пари.

За да започне вашата красула да привлича пари, трябва да активирате нейните фън шуй сили.

Трябва да го засадите сами в сряда, в червена саксия, да го полеете с вода, в която държите сребърна лъжица и да го поставите в зоната на богатството.

Красулата е впечатляващо и непретенциозно дърво с месести листа с форма на монета. Тя вирее навсякъде в дома, но за да привлечете финансов просперитет, трябва да намерите правилното място за мощно фън шуй растение.

Набитото, храстовидно растение се смята за ин растение на женската енергия и за да се балансира енергията в дома, към него трябва да се присъединят ян растения със заострени листа, които растат право нагоре (драцени, хлорофитуми и сансеверии).

Най-важната символика на това растение е, че то привлича пари. То не се поставя само в детската стая или кухнята, то може да активира зоната на богатството в югоизточния ъгъл на дома и се смята, че успокоява спорове и конфликти

Тъй като даоисткото изкуство не е набор от правила за това какво къде да се постави, а фина настройка на енергийните потоци, е важно да се вземат предвид много детайли. Какъв е ключът към действието на „магията“ на красулата?

Това са най-важните точки на фън шуй, които правят възможно действието на амулета:

Растението трябва да се пресажда или засажда по време на вегетационния период.

Растението ще бъде по-силно, ако го засадите в сряда.

Най-добре е да го отгледате сами от резник или да го вземете от богат приятел . Като алтернатива можете да си купите резник, като не се препоръчва купуването на зряло дърво; то трябва да абсорбира енергията на собственика си, а не на други хора.

За поливане е добре да използвате вода, в която държите сребърни предмети . Например, можете да вземете сребърна лъжица и да я накиснете в буркан с вода за 24 часа, но сребърните бижута не трябва да се поставят във вода. Измитата лъжица пречиства водата.

Полезно е да казвате утвърждения, докато се грижите за дървото си: „Финансите ми се подобряват“, „Парите текат“...

Отнасяйте се с растението с любов и уважение и се наслаждавайте на грижите за него.

Саксията трябва да е червена - символ на сила, радост, щастие и жизнерадост. Тя помага на собственика да се подготви за бъдещ успех. Ако не харесвате червено, приемливи са зелено (привлича финанси) или златно (символ на богатство, мъдрост, слава и победа).

Благоприятни числа: 3 и 6. Ако искате да имате няколко нефритени растения, вземете 3 или 6 растения. Също така, сложете 3 или 6 монети на дъното на саксията, когато засаждате.

Първият неочакван доход, който получите, трябва да бъде дарен за благотворителност . Това ще отвори вратата към по-голям приток на пари в живота ви.

Възрастно дърво може да се постави върху парче червен плат , а към клоните могат да се завържат панделки от същия цвят, евентуално с монети с дупки.

В зоната на богатството е полезно да се постави аквариум със златни рибки или водопад - винаги с езеро или езерце, което държи вода.