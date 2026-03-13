Курсът на еврото е невиждан от месеци

Курсът на еврото спрямо щатския долар падна под психологическата граница от 1,15 към американската валута, нещо невиждано от ноември миналата година, след кратко покачване на европейската валута в средата на седмицата. Основен фактор за тези котировки е засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А преди това, в началото на годината еврото се възползваше от отслабването на щатската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1484 долара или под нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1547 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 13 март, когато беше на ниво 1,1484 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 15 февруари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,872 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 март 2025, когато беше 1,0742 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.