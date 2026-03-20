Заради забавящата се икономика: Руската централна банка промени основната лихва

Руската централна банка понижи днес основния си лихвен процент с 50 базисни пункта (0,5 процентни пункта) до 15 на сто в условията на забавяне на икономическия растеж заради продължаващата война в Украйна и наложените западни санкции. "Икономиката се приближава към балансирана траектория на растеж“, се подчертава в изявление на финансовата институцията. Банката допълва, че ще преценява необходимостта от ново понижение на лихвите.

Евентуално ново понижение ща зависи от "устойчивостта на забавянето на инфлацията, развитието на инфлационните очаквания и анализа на рисковете, произтичащи както от вътрешната, така и от външната икономическа среда“.

Руската централна банка отбеляза, че покачването на цените се е забавило през февруари, след като се е ускорило през януари заради еднократни фактори.

Още: Руската централна банка неочаквано промени основната лихва

Поредно понижение

През февруари централната банка на страната понижи основния си лихвен процент с 50 базисни пункта (0,5 процентни пункта) до 15,5 на сто. Руската централна банка поддържаше лихвения процент близо до нивата около 20 на сто в продължение на две години, докато икономиката на страната се възползваше от ръста във военните разходи, свързани с пълномащабното военно нахлуване в Украйна, започнало през февруари 2022 г.

Въпреки това тези разходи допринесоха за повишаване на инфлацията и оказаха натиск върху икономическия растеж, докато предприятията се оплакваха от високите разходи по заемите, въведени с цел ограничаване на ценовия натиск.

Още: Зле сме с инфлацията, но ще се оправим: Промяна в руската основна лихва и залп от политически критики (ВИДЕО)

Руската централна банка постепенно понижи основния си лихвен процент през 2025 г., докато годишната инфлация спадна до приблизително 5,6 на сто през 2025 г. в сравнение с 9,5 на сто през 2024 г. Икономически растеж на Русия обаче се забави рязко, като нямяла до 1 на сто през 2025 г. спрямо 4,3 на сто през 2024 г. Финансовата институция продължава да прогнозира намаляване на инфлацията до края на годината, но отбелязва, че „несигурността по отношение на външната среда се е увеличила значително“, тъй като световните пазари са дестабилизирани от войната в Близкия изток.

Банката запазва целта си за инфлация от около 4 на сто през 2027 г.