Европейските борси с четвърта поредна сесия на повишения

Основните европейски фондови борси започнаха търговията в петък с повишения, докато инвеститорите продължават да следят развитието около войната между САЩ и Иран и новите икономически данни, предаде CNBC. Повечето сектори в Европа бяха на положителна територия в началото на сесията тази сутрин. Ако ръстовете се запазят, европейските акции ще отбележат четвърта поредна сесия на повишения.

Индексите

Във Франкфурт DAX добави 192,18 пункта, или 0,78 на сто, до 24 798,95 пункта.

Още: Европейските борси са в червено заради войната в Иран

Парижкият CAC се повиши с 47,24 пункта, или 0,58 на сто, до 8 133,24 пункта.

В Лондон FTSE се повиши с 44,85 пункта, или 0,43 на сто, до 10 488,32 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 нарасна с 4,04 пункта, или 0,65 на сто, до 624,60 пункта.

Още: Срив на борсата в Южна Корея, държавата се намеси

Акциите на Puig поевтиняха рязко в ранната търговия, след като испанската компания и Estée Lauder прекратиха преговорите за евентуално обединение на бизнеса си. Книжата на Estée Lauder поскъпнаха с над 10 на сто в следборсовата търговия в САЩ.

Данни от Великобритания показаха, че продажбите на дребно са намалели с 1,3 на сто през април спрямо предходния месец, след увеличение от 0,6 на сто през март.