Гълъб Донев с първо участие във важен орган за еврото

Вицепремиерът Гълъб Донев участва за първи път в качеството си на финансов министър в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), както и в заседанието на Еврогрупата, които се провеждат на 22 и 23 май в Никозия, Кипър. Това съобщиха от финансовото министерство. Оттам допълниха, че заместник-министърът на финансите Методи Методиев също участва в тях.

Дневният ред на заседанието

В рамките на заседанието на ЕКОФИН министрите ще обменят мнения относно неотложната необходимост от засилване на конкурентоспособността на ЕС в контекста на последните геополитически развития.

Съветът ще дискутира и основните характеристики и икономически функции на стабилните криптовалути, както и свързаните с тях предизвикателства.

Ще бъде обсъдено и как Европа може да посрещне нарастващите си нужди от разходи, без да подкопава дългосрочната фискална устойчивост.

По време на заседанието на Еврогрупата се планира членовете да споделят мнения и опит по основните икономически предизвикателства и варианти на политики, свързани с жилищата на достъпни цени, уточняват още от Министерството на финансите.

