Войната в Украйна:

360 минути без допуснат гол: Мексико впечатли и на 1/16 финалите на Световното

01 юли 2026, 7:01 часа 556 прочитания 0 коментара

Един от трите домакина на Световното първенство по футбол 2026 година – Мексико, се класира на осминафиналната фаза на шампионата. Мексиканците го направиха по впечатляващ начин – четвърта поредна победа за тях на шампионата, при това без допуснат гол т.е. вече 360 минути мексиканската врата остава непревземаема крепост. Следващият мач обаче ще е най-вероятно срещу Англия.

Мачът беше отложен с 1 час заради опасност от силна гръмотевична буря. И въпреки това закъснение т.нар. паузи за вода не бяха премахнати. Но мексиканците бързо взеха превес. След рейд по левия фланг, Хулиан Киньонес откри резултата с безмилостен шут през защитник, който се заби под гредата в горния десен ъгъл – 1:0. По-малко от 10 минути по-късно Еквадор сбърка при изнасяне на топката, мексиканците я овладяха и успяха да направят комбинация през центъра, на дъгата на наказателното поле. Топката стигна до Раул Хименес и той отново с мощен шут, този път в горния ляв ъгъл, заби второто попадение – 2:0.

Още: Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026 - в ход са 1/16-финалите (ОБНОВЕНА)

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Еквадор можеше да върне един гол, след като Джони Йебоа си осигури коридор за фалцов удар с левия крак отдясно, но мексиканският вратар се справи с великолепен плонж.

Картината не се промени особено и през второто полувреме, като около 65-тата минута капитанът на мексиканците Сесар Монтес нанесе мощен удар с глава след корнер, но той беше спасен. Минутка по-късно след нов корнер мексиканците пак обстреляха еквадорската врата с глава, но този път топката отиде в аут.

В 74-тата минута Кайседо изведе с ювелирен пас Кевин Родригес, който пое добре топката на гърди и успя да стреля, но мексиканският вратар му беше вече скъсил ъгъла, а и Родригес нанесе удар с протягане и топката излезе в аут до дясната града. Еквадор натискаше и владееше повече топката, но не успя да направи достатъчно чисти положения поне за почетен гол. А в 90-тата минута Пинеда с фалцов удар по чудо не вкара трети гол за Мексико.

Още: Франция отнесе поредната си жертва! Мбапе изравни Меси и чака "касапите" от Парагвай

СНИМКИ: Getty Images

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Мексико отбор Световно първенство по футбол 2026 Еквадор отбор
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес