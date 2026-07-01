360 минути без допуснат гол: Мексико впечатли и на 1/16 финалите на Световното

Един от трите домакина на Световното първенство по футбол 2026 година – Мексико, се класира на осминафиналната фаза на шампионата. Мексиканците го направиха по впечатляващ начин – четвърта поредна победа за тях на шампионата, при това без допуснат гол т.е. вече 360 минути мексиканската врата остава непревземаема крепост. Следващият мач обаче ще е най-вероятно срещу Англия.

Мачът беше отложен с 1 час заради опасност от силна гръмотевична буря. И въпреки това закъснение т.нар. паузи за вода не бяха премахнати. Но мексиканците бързо взеха превес. След рейд по левия фланг, Хулиан Киньонес откри резултата с безмилостен шут през защитник, който се заби под гредата в горния десен ъгъл – 1:0. По-малко от 10 минути по-късно Еквадор сбърка при изнасяне на топката, мексиканците я овладяха и успяха да направят комбинация през центъра, на дъгата на наказателното поле. Топката стигна до Раул Хименес и той отново с мощен шут, този път в горния ляв ъгъл, заби второто попадение – 2:0.

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Еквадор можеше да върне един гол, след като Джони Йебоа си осигури коридор за фалцов удар с левия крак отдясно, но мексиканският вратар се справи с великолепен плонж.

Картината не се промени особено и през второто полувреме, като около 65-тата минута капитанът на мексиканците Сесар Монтес нанесе мощен удар с глава след корнер, но той беше спасен. Минутка по-късно след нов корнер мексиканците пак обстреляха еквадорската врата с глава, но този път топката отиде в аут.

В 74-тата минута Кайседо изведе с ювелирен пас Кевин Родригес, който пое добре топката на гърди и успя да стреля, но мексиканският вратар му беше вече скъсил ъгъла, а и Родригес нанесе удар с протягане и топката излезе в аут до дясната града. Еквадор натискаше и владееше повече топката, но не успя да направи достатъчно чисти положения поне за почетен гол. А в 90-тата минута Пинеда с фалцов удар по чудо не вкара трети гол за Мексико.

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