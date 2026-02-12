Ман Юнайтед остана без един от основните си кандидати за нов мениджър: ето защо

След като Манчестър Юнайтед уволни Рубен Аморим на 5 януари, клубът веднага започна да търси заместник на португалеца. Дарън Флетчър води отбора докато се намери треньор, който да довърши сезона. Майкъл Карик пое кормилото и засега няма загуба начело на „червените дяволи“, но гигантът от Манчестър ще си търси по-класен постоянен мениджър. За жалост един от основните му кандидати отпадна. Томас Тухел ще удължи договора си като национален селекционер на Англия.

Томас Тухел отпада като кандидат за нов мениджър на Манчестър Юнайтед

Немският специалист беше едно от основните имена, които се спрягаха за нов мениджър на Манчестър Юнайтед. Медиите на Острова бяха почти убедени, че Тухел ще остави Англия след Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Класен мениджър като германеца не може да остане дълго без работа и се смяташе, че след края на Мондиал 2026, той ще се ориентира към някой голям клуб. С наличието на свободна позиция начело на Манчестър Юнайтед, Тухел изглеждаше като перфектната опция пред „червените дяволи“, но явно това няма да се случи.

Още: Рекордът се клати: легенда на Висшата лига изравни невъзможно постижение

Тухел ще остане начело на Анлия до 2028 г.

Според „Sky Sports“, Томас Тухел ще удължи договора си като национален селекционер на Англия до 2028 г., а новината ще бъде обявена официално още днес, на 12 февруари. Това може да радва почитателите на английския национален отбор, тъй като под ръководството на германеца „трите лъва“ записаха 8 победи от 8 мача в квалификациите за Мондиал 2026, като не допуснаха нито един гол във вратата си. Но за Манчестър Юнайтед това е голям удар, тъй като за пореден път клубът не успява да привлече голямо треньорско име.

Още: Ман Юнайтед влиза в 100-милионна трансферна битка, за да замести 5-кратен победител в Шампионска лига