Силният човек в Юнайтед избухна с изказване за "колонизираната" от имигранти Великобритания и разпали скандал

Съсобственикът на Манчестър Юнайтед и британски милиардер Джим Ратклиф разпали страстите не Острова след интервю за Sky News. Бизнесменът заяви, че страната е колонизирана от имигранти, които оказват сериозен натиск върху публичните ресурси. Изказването предизвика реакцията на министър-председателя Киър Стармър, който призова Ратклиф да помоли за извинение. От клуба на мюсюлманските привърженици на "червените дяволи" (MUMSC) също излязоха с позиция в социалната мрежа Х.

Джим Ратклиф в задочен спор с британския премиер

„Не може да има икономика с девет милиона души, които получават социални помощи, и огромно количество имигранти, които пристигат“, смята бизнесменът. "Искам да кажа, че Обединеното кралство е колонизирано. Това струва твърде много пари. Обединеното кралство е колонизирано от имигранти, нали? Искам да кажа, че населението на Обединеното кралство беше 58 милиона през 2020 г., а сега е 70 милиона. Това са 12 милиона души.“, твърди той.

Според Националната статистическа служба (ONS) обаче населението на Обединеното кралство е било 67 милиона в средата на 2020 г. и 70 милиона в средата на 2024 г. 58,9 милиона души за населявали Острова през 2000 г.

Manchester United part-owner has told @EdConwaySky the UK has been "colonised" by immigrants, who are draining resources from the state, as he warns of the country facing profound political, social and economic challenges.



🔗 https://t.co/bie6uFZ1Tp pic.twitter.com/qFpiO0HkfO — Sky News (@SkyNews) February 11, 2026

Ратклиф продължи: „Бях много непопулярен в Манчестър Юнайтед, защото направихме много промени. Но според мен те бяха за добро. Мисля, че започваме да виждаме някои доказателства в футболния клуб, че това започва да дава резултати. Но същите проблеми съществуват и в страната. Ако наистина искате да се справите с основните проблеми на имиграцията, с хората, които предпочитат да получават социални помощи, вместо да работят, за да си изкарват прехраната, ако искате да се справите с това, тогава ще трябва да направите някои непопулярни неща и да проявите смелост", категоричен е той.

Британският премиер Киър Стармър отговори с пост в социалната мрежа X, като нарече коментарите на съсобственика на Юнайтед. „обидни и погрешни“. Стармър добави: „Великобритания е горда, толерантна и разнообразна страна. Джим Ратклиф трябва да се извини.“

Offensive and wrong.



Britain is a proud, tolerant and diverse country.



Jim Ratcliffe should apologise.https://t.co/7mSnVV33oo — Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 11, 2026

От клуба на мюсюлманските привърженици на "червените дяволи" (MUMSC) изразиха безпокойството си от думите на Сър Джими Ратклиф. "Терминът „колонизиран“ не е неутрален. Той е ехо от езика, често използван от крайната десница, която представя мигрантите като нашественици и демографска заплаха. В Обединеното кралство се наблюдава постоянно нарастване на престъпленията от омраза през последните години, включително ислямофобия, антисемитизъм, расистки нападения и враждебност към мигранти и цветнокожи. Публичният дискурс оформя поведението. Когато влиятелни личности възприемат език, който повтаря екстремистки аргументи, те рискуват да легитимират предразсъдъците и да задълбочат разделенията.

Манчестър Юнайтед е международен клуб, основан на разнообразието на своите играчи, персонал и фенове от всякакъв произход, вероизповедание и етнос. Силата на нашия клуб и на нашата страна се крие в това разнообразие. Дебатът за имиграционната политика е легитимен. Но той трябва да се води отговорно, без изказвания, които изключват общности или подсилват дискурси, свързани с нетолерантност.", смятат те.

