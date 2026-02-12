Лайфстайл:

Йордан Лечков на рождения си ден край басейна през 1994 г.: „Утре ще бием германците, те са пълни некадърници!“

12 февруари 2026, 7:00 часа 381 прочитания 0 коментара
Йордан Лечков на рождения си ден край басейна през 1994 г.: „Утре ще бием германците, те са пълни некадърници!“

116 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Несъмнено 10 юли 1994 г. е най-знаковата дата за българския национален отбор по футбол. Тогава, на Световното първенство в САЩ, България постига най-голямата победа в историята си – над тогавашния световен шампион Германия. Срещата е от 1/4-финалната фаза на Мондиал 1994, а „лъвовете“ печелят с 2:1 след обрат и два страхотни гола на легендите Христо Стоичков и Йордан Лечков. Но всичко това се случва на голямата сцена. Зад кулисите виждаме героите от американското лято в съвсем различен облик.

Българите празнуват рождения ден на Йордан Лечков ден преди мача с Германия

Те са ни идоли. Виждат ни се недостижими. Но ако ги погледнем извън терена, те са просто хора – като нас. Именно това се доказва от кадрите в деня преди знаменитата победа над Германия. 9 юли 1994 г. Йордан Лечков празнува 27-мия си рожден ден. Футболистите от всички останали лагери са оставили личния си живот вкъщи. Те са в САЩ с една цел – да вдигнат световната купа. Не и българите. Всички са довели съпругите си, Данчо има рожден ден, трябва да се отбележи.

Йордан Лечков

Христо Стоичков: „Играехме карти около басейна, хапвахме, пийвахме“

В материал на Българската национална телевизия, който показва магическото американско лято през очите на легендарните ни национали, Христо Стоичков разказа: „След победата над Мексико, дойде мачът с Германия. Играехме карти около басейна, хапвахме, пийвахме. И нашият учител от немското потекло – той е роден в Сливен, но акцентът му е немски вече – доктор на науките Йордан Лечков казва: „Момчета, ние ще победим Германия!“

Йордан Лечков: „Ние тия ще ги бием, те са пълни некадърници!“

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Наско Сираков допълни: „Аз му казвам: „Тия германци са много тежки, утре ще трябва да събираме багажа вече, да се приготвяме“, а той ми отговаря: „Ние тия ще ги бием, те са пълни некадърници! Те са пълни дърводелци. Ще видиш, утре ще ги бием!“ А самият Йордан Лечков обобщи: „Аз разсъждавам малко по-семпличко и го знам – бий големите, за да станеш голям“.

Красимир Балъков и Христо Стоичков

Голът на Германия пада от дузпа, за която е виновен именно Лечков

На следващия ден България излиза срещу Германия на 1/4-финал от Световното първенство в САЩ. „Маншафта“ повежда с 1:0 в 47-мата минута с гол от дузпа. Виновник за наказателния удар е именно рожденика от вчера Йордан Лечков. Но радостта на немците не трае дълго. В 75-тата минута Христо Стоичков изравнява с емблематичния си пряк свободен удар. И само 3 минути по-късно Данчо Лечков не просто се реваншира за грешката си.

Данчо Лечков подарява на България най-голямата победа в историята ѝ

Идва добро центриране отдясно в наказателното поле. Топката е малко пред Лечков, но със страхотен плонж той изненадва както защитниците, така и вратаря на германците. Данчо подарява този невероятен гол не само на себе си, а на цяла България. Подарък за рождения ден от вчера. 27-мия рожден ден, който Йордан Лечков отпразнува с карти покрай басейна. Рождения ден, на който Лечков се закани на „некадърните“ германци, а после изпълни обещанието си.

Йордан Лечков

Автор: Николай Илиев

Още от "Дните до Мондиал 2026": Гол на Гунди не стига: Пеле наказва България в смъртоносна група, в която и Бразилия пада жертва

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Йордан Лечков Национален отбор по футбол Германия отбор Световно първенство по футбол Световно първенство по футбол 2026 САЩ 94 Спортни рубрики Actualno.com Дните до Мондиал 2026
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес