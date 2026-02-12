Йордан Лечков на рождения си ден край басейна през 1994 г.: „Утре ще бием германците, те са пълни некадърници!“

116 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Несъмнено 10 юли 1994 г. е най-знаковата дата за българския национален отбор по футбол. Тогава, на Световното първенство в САЩ, България постига най-голямата победа в историята си – над тогавашния световен шампион Германия. Срещата е от 1/4-финалната фаза на Мондиал 1994, а „лъвовете“ печелят с 2:1 след обрат и два страхотни гола на легендите Христо Стоичков и Йордан Лечков. Но всичко това се случва на голямата сцена. Зад кулисите виждаме героите от американското лято в съвсем различен облик.

Българите празнуват рождения ден на Йордан Лечков ден преди мача с Германия

Те са ни идоли. Виждат ни се недостижими. Но ако ги погледнем извън терена, те са просто хора – като нас. Именно това се доказва от кадрите в деня преди знаменитата победа над Германия. 9 юли 1994 г. Йордан Лечков празнува 27-мия си рожден ден. Футболистите от всички останали лагери са оставили личния си живот вкъщи. Те са в САЩ с една цел – да вдигнат световната купа. Не и българите. Всички са довели съпругите си, Данчо има рожден ден, трябва да се отбележи.

Христо Стоичков: „Играехме карти около басейна, хапвахме, пийвахме“

В материал на Българската национална телевизия, който показва магическото американско лято през очите на легендарните ни национали, Христо Стоичков разказа: „След победата над Мексико, дойде мачът с Германия. Играехме карти около басейна, хапвахме, пийвахме. И нашият учител от немското потекло – той е роден в Сливен, но акцентът му е немски вече – доктор на науките Йордан Лечков казва: „Момчета, ние ще победим Германия!“

Йордан Лечков: „Ние тия ще ги бием, те са пълни некадърници!“

Наско Сираков допълни: „Аз му казвам: „Тия германци са много тежки, утре ще трябва да събираме багажа вече, да се приготвяме“, а той ми отговаря: „Ние тия ще ги бием, те са пълни некадърници! Те са пълни дърводелци. Ще видиш, утре ще ги бием!“ А самият Йордан Лечков обобщи: „Аз разсъждавам малко по-семпличко и го знам – бий големите, за да станеш голям“.

Голът на Германия пада от дузпа, за която е виновен именно Лечков

На следващия ден България излиза срещу Германия на 1/4-финал от Световното първенство в САЩ. „Маншафта“ повежда с 1:0 в 47-мата минута с гол от дузпа. Виновник за наказателния удар е именно рожденика от вчера Йордан Лечков. Но радостта на немците не трае дълго. В 75-тата минута Христо Стоичков изравнява с емблематичния си пряк свободен удар. И само 3 минути по-късно Данчо Лечков не просто се реваншира за грешката си.

Данчо Лечков подарява на България най-голямата победа в историята ѝ

Идва добро центриране отдясно в наказателното поле. Топката е малко пред Лечков, но със страхотен плонж той изненадва както защитниците, така и вратаря на германците. Данчо подарява този невероятен гол не само на себе си, а на цяла България. Подарък за рождения ден от вчера. 27-мия рожден ден, който Йордан Лечков отпразнува с карти покрай басейна. Рождения ден, на който Лечков се закани на „некадърните“ германци, а после изпълни обещанието си.

Автор: Николай Илиев

Още от "Дните до Мондиал 2026": Гол на Гунди не стига: Пеле наказва България в смъртоносна група, в която и Бразилия пада жертва