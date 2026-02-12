Бивш треньор на Левски взе ненужен на „Герена“

Роден на 14 април 2001 г., в Сарагоса, Испания, Патрик-Габриел Галчев е юноша на Левски. Той стана част от мъжкия отбор през 2020 г., като със „сините“ спечели Купата на България през 2022 г. Галчев дори стигна до националния отбор през 2023 г. и записа 6 мача. Но постепенно мястото му на „Герена“ изстина и той стана ненужен в състава.

Патрик-Габриел Галчев ще премине в Железничар Сараево

През зимата на 2025 г. отиде под наем в Локомотив София. И след като в началото на 2026 г. се завърна в Левски, той прекрати договора си с клуба по взаимно съгласие. Но Галчев няма да остане без отбор за дълго. Бившият треньор на „сините“ Славиша Стоянович ще го привлече в настоящия си клуб – босненския Железничар Сараево. 24-годишния десен бек ще пристигне на стадион „Гърбавица“ със свободен трансфер.

Галчев ще играе за Железничар след покана от Славиша Стоянович

Патрик-Габриел Галчев трябва да бъде представен от новия си клуб днес, на 12 февруари. Славиша Стоянович беше начело на Левски в два периода – 2018-2019 г. и 2020-2021 г. Във втория си престой словенецът работи с Галчев и сега по негова покана българският футболист ще продължи кариерата си в Босна и Херцеговина. Преди да се съгласи със Стоянович, той отказа предложения от азиатски, украински и словенски клубове, както и от гръцкия ОФИ Крит. За Левски Галчев изигра 99 мача във всички турнири, в които вкара 2 гола и даде 10 асистенции.

