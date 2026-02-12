Ужасяващо: играчите на Реал Мадрид тормозят един от поддръжниците на Алонсо

По времето, в което Шаби Алонсо все още беше треньор на Реал Мадрид, съблекалнята беше разделена на два лагера. Играчи, които подкрепят испанския специалист и такива, които са против него. Арда Гюлер беше от първите. И то лесно обяснимо – Алонсо го пускаше от първата минута, докато предишния треньор – Карло Анчелоти, го използваше предимно като резерва. Но в Испания духовете бяха разбунени от Серхат Пекмеджъ.

Серхат Пекмеджъ: „Арда Гюлер страда от тормоз на работното място“

Той е футболният ментор на Арда Гюлер, като му е бил треньор в ранните футболни години. Пекмеджъ даде интервю пред Sports Digitale, в което направи ужасяващо разкритие. Той твърди, че Гюлер е тормозен от съотборниците си в Реал Мадрид: „Въпреки че Реал Мадрид е мегаклуб, Арда Гюлер страда от тормоз на работното място. Не че ми се оплакваше, но знаех, че това ще се случи. Казах му да бъде търпелив.

„Има група там, която не е успяла да приеме Арда“

Тормозът дойде от играчите. Има група там, която не е успяла да приеме Арда. За съжаление, те са играчи с много високо его. Арда е много търпелив и осъзнат, но дори и той започна да се бунтува, мислейки си: "Защо винаги аз?“ Серхат Пекмеджъ не пропусна да отбележи, че именно токсичната обстановка в съблекалнята на Реал Мадрид е отказала Юрген Клоп да поеме клуба и е изгонила Шаби Алонсо: „Клоп вече каза, че някои играчи трябва да напуснат, за да пристигне той. Затова и Шаби Алонсо си тръгна“.

„За мен Фенербахче е по-голям клуб от Реал Мадрид“

Според Пекмеджъ Фенербахче – клубът, от който Реал Мадрид купи Арда Гюлер, е „по-голям от кралския“: „Винаги съм твърдял, че Фенербахче не се различава от Реал Мадрид. Всъщност, за мен това е по-голям клуб от Реал Мадрид. Имаме баскетболен отбор, който спечели Шампионската лига. Имаме световноизвестни спортисти. Безброй звезди са пристигнали тук“. Гюлер се присъедини към Реал Мадрид през лятото на 2023 г. От тогава той е изиграл 96 мача във всички турнири за „кралете“, като е вкарал 15 гола и е дал 23 асистенции.

