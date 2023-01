Барса загуби важен футболист за битките с Реал и Юнайтед

Веднага след двубоя на Дембеле са направени обстойни медицински прегледи, които са показали, че той има сериозна контузия в лявото бедро. Това означава, че той ще трябва да почива минимум един месец. По този начин той ще пропусне двата мача с Манчестър Юнайтед в Лига Европа, както и дербито с Реал Мадрид. Двубоите с „червените дяволи“ са насрочени за 16 и 23 февруари, докато първото издание на Ел Класико в полуфиналите на Купата на Краля ще е в края на февруари, а реваншът ще е в началото на март.

