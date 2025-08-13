Мъри обяви целите пред Гьозтепе и заяви: Радвам се, че мога да меря сили с хора като Жозе Моуриньо

Станимир Стоилов говори пред колегите от „Мач Телеграф“ преди старта на сезона в турската Суперлига. Българският специалист обяви какви са целите пред неговия тим Гьозтепе за тази кампания като основната е – класиране възможно най-напред и участие в Лига Европа догодина. Мъри, както всички наричат опитният наставник, също така коментира и трансферната политика на клуба от Измир, който е готов да продаде едно от откритията на Стоилов на германския РБ Лайпциг срещу 20-25 милиона евро.

Мъри Стоилов допълни, че е много щастлив от факта, че може да мери сили с легенда от ранга на Жозе Моуриньо, който в момента е начело на истанбулския гранд Фенербахче. Хасковлията също така разкри на какво разчита неговия отбор, за да може да се бори с голямото трио на турския футбол – Галатасарай, Фенербахче и Бешикташ.

Какво каза Станимир Стоилов

„Нормално като нов отбор и нов сезон да ни трябва малко време да се наместим като отбор и колектив. Няма да променям под никаква форма целите и задачите си. Ще се опитаме да се класираме колкото се може по-високо и за Лига Европа, ако можем. Тази цел аз си я сложих и пак ще си я сложа. Хората я харесаха тази цел. Привържениците ни очакват с нетърпение новия сезон. На контролите ни идват по над 10 000 човека, което показва, че хората очакват с нетърпение новия сезон“.

„Нашата стратегия е повече да предлагаме бъдещо развитие на играчите, да предлагаме емоция, стадион, публика и отбор, който играе добър футбол. Трудно ще се преборим с грандовете, но ще разчитаме на колектива и на сериозна работа, дисциплина, себераздаване и, разбира се, в домакинските мачове на подкрепата на привържениците. Аз съм тук от година и 7 месеца и на всеки мач стадионът е пълен. Подкрепата на хората по трибуните за нас е по-силна от всичките пари на света. Преди да дойда аз стадионът е бил на 50% пълен, но като не е имало резултати това е нормално“.

„Радвам се, че мога да меря сили и да си стискам ръката с хора като Жозе Моуриньо, който е много интелигентен човек и отдавна се познаваме. Това е треньор в Топ 5 на света и за треньор като мен е голяма привилегия и голяма чест да се срещам с хора от такъв ранг. И за турския футбол човек като него е голяма реклама. И за него е трудно първенството защото и той и Галатасарай трябва да са безпогрешни, а същевременно всеки отбор и извън Топ 4 има сили да взима точки от грандовете“, каза Стоилов.

ОЩЕ: Сираков отмъкна трансферна цел на Мъри Стоилов - Левски взе играч, желан от Гьозтепе