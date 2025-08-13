Войната в Украйна:

Радост за феновете: Марко Ройс се завръща в Дортмунд

13 август 2025, 11:40 часа 396 прочитания 0 коментара
Радост за феновете: Марко Ройс се завръща в Дортмунд

Една от легендите на Борусия Дортмунд Марко Ройс ще стане посланик на клуба в бъдеще, съобщава германският вестник „Билд“.

36-годишният футболист напусна Борусия през 2024-а и подписа с американския Лос Анджелис Галакси, където играе и в момента. Очаква се Ройс да подпише официално договор с клуба от Дортмунд след края на състезателната си кариера.

ОЩЕ: За сбогуване: Звезда на Дортмунд купи над 24 000 бири за най-верните фенове 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Борусия Дортмунд Марко Ройс ЛА Галакси
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес