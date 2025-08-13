Войната в Украйна:

Подписа в 13:06 и го изгониха в 17:02! Невероятен гаф на каталунци

13 август 2025, 14:10 часа 144 прочитания 0 коментара
Подписа в 13:06 и го изгониха в 17:02! Невероятен гаф на каталунци

Левият бек Хосе Мануел Калдерон влезе в историята на международния футбол, след като се задържа в новия си клуб Химнастик де Тарагона само четири часа, пише испанската преса. Левият бек подписа договор и бе обявен като нов играч на отбора в 13:06 местно време във вторник, но в 17:02 бе освободен. Химнастик обяви трансфера в социалните мрежи и след като първоначално Калдерон бе приветстван, скоро привържениците призоваваха масово за освобождаването му.

Причина за това бе старо видео в интернет, в което се чуват обидни думи срещу каталунците. Въпросните кадри не са нови и не са от представяне на играча. Те датират от сезон 2023/2024, когато Калдерон и неговите съотборници побеждават втория отбор на Барселона и на прибиране с клубния автобус се чуват скандирания "проклети да са всички каталунци". Логично, той бе моментално обявен за враг на Каталуния и бе освободен светкавично от отбора.

 "Този клуб представлява град и фенове, които се гордеят с историята, идентичността и ценностите си. Всеки футболист в отбора трябва да отговаря на уважението, сплотеността и социалните отговорности, с които се характеризираме. Съжаляваме за възникналата ситуация и се извиняваме на хората в клуба, на акционерите и на феновете. Уверяваме всички, че опитваме да изградим възможно най-добрия отбор", пишат от клуба.

